Trump no será presidente; es un trabajo muy serio: Obama

El presidente estadounidense Barack Obama afirmó el martes su convicción de que el aspirante a la Casa Blanca republicano Donald Trump no será electo presidente, y argumentó que ese cargo no tiene nada que ver con dirigir un programa de telerealidad.

"Sigo pensando que el señor Trump no será presidente. Y la razón es que tengo mucha fe en el pueblo estadounidense. Y creo que se dan cuenta de que ser presidente es un trabajo serio," aseveró Obama.

Obama destacó su rechazo hacia Trump, en una rueda de prensa al margen de una cumbre con diez países del Sureste Asiático, por su propuesta de prohibir que musulmanes entren a Estados Unidos y señaló que sus rivales estaban haciendo declaraciones similares "preocupantes".

Pero el presidente reservó sus más feroces críticas al multimillonario y magnate inmobiliario que hace poco ganó la elección primaria del partido republicano en el estado de New Hampshire.

Ejercer la presidencia "no tiene nada que ver con conducir un programa de entrevistas o un programa de telerealidad. No es hacer publicidad. No es marketing. Es difícil", afirmó el presidente, en referencia al programa de telerealidad que condujo Trump y a sus múltiples declaraciones de autofelicitación sobre sus éxitos como empresario.

"A veces (ser presidente) exige tomar decisiones difíciles a pesar de que sean impopulares. Eso implica ser capaz de trabajar con dirigentes del mundo entero", insistió Obama.

El presidente estadounidense insistió que varios de los rivales republicanos de Trump habían adoptado posiciones similares a las del multimillonario, aunque muchas veces las expresaban de manera menos provocadora.

"Pienso que algunos observadores extranjeros están preocupados por la retórica de esta primaria republicana y por los debates republicanos. Y eso no se aplica solo al señor Trump", explicó Obama, dando ejemplos a posicionamientos de otros candidatos que buscan seducir a la opinión "anti-musulmana" y "anti-inmigrante".