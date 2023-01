Trump pedirá 8.600 millones de dólares en el presupuesto de 2020 para construir el muro con México

La solicitud superaría con creces los 5.700 millones por los que el presidente estadounidense se enfrentó ya con el Congreso desde finales del año pasado.

La Oficina de Administración y Presupuesto de la Casa Blanca dijo que la solicitud de presupuesto del presidente busca recortes por 2,7 billones de dólares, los "más altos que cualquier otra administración en la historia".

Una declaración del director interino Russ Vought detalló que los recortes se lograrían mediante una reducción del 5% en el gasto no relacionado con defensa por debajo del nivel de 2019, mientras se solicitan más fondos para áreas como seguridad fronteriza, defensa, combate de opioides y atención a veteranos.

Según el diario The Washington Post, en su presupuesto para el año fiscal 2020 Trump quiere destinar 5.000 millones de dólares del presupuesto del Departamento de Seguridad Interior y 3.600 millones del Pentágono a su proyecto de muro fronterizo para frenar la migración ilegal.

Preguntado por la cadena Fox News sobre la previsible oposición del Congreso a la cifra de 8.600 millones de dólares para el muro que ha divulgado la prensa estadounidense, Kudlow respondió: "Yo supongo que la habrá".

"Trump va a seguir con su muro. Él va a insistir con la seguridad fronteriza. Creo que es esencial", añadió Kudlow.

Pero los líderes demócratas en el Congreso reiteraron inmediatamente su oposición al financiamiento de un muro.

Y, con los demócratas controlando la Cámara de Representantes, la nueva solicitud de fondos de Trump parece tener pocas posibilidades.

"Costoso e ineficaz"

"El presidente Trump ha causado daños a ocho millones de estadounidenses cuando imprudentemente decidió cerrar el gobierno para obtener su costoso e ineficaz muro, que, según había prometido, iba a ser pagado por México", recordaron en un comunicado conjunto la presidenta demócrata de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y el jefe de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer.

"El Congreso se negó a financiar el muro y él (Trump) se vio forzado a admitir su derrota y reabrir el gobierno. El mismo escenario se repetirá si trata de hacerlo de nuevo. Esperamos que haya aprendido su lección", dijeron.

Esos fondos se sumarían al financiamiento de urgencia por 6.700 millones de dólares previstos según la declaración de "urgencia nacional" anunciada el 15 de febrero, un procedimiento que en teoría le permite saltarse al Congreso para desbloquear financiación.

Trump declaró la emergencia después de que el Congreso aprobó solo 1.375 millones para la construcción de 90 kilómetros de barreras a lo largo de la frontera en Texas.

Entonces, algunos republicanos expresaron su temor de que Trump pudiera estar sentando un precedente que un futuro presidente demócrata podría utilizar para promover algún otro proyecto al que se oponga el Congreso.

Votación en el Senado

La Cámara -de mayoría demócrata- votó ya el mes pasado, con 245 votos a favor y 182 en contra, la anulación de la declaración de emergencia de Trump.

El Senado, controlado estrictamente por los republicanos, votará la misma resolución esta semana. Al menos cuatro miembros del partido de Trump han dicho que planean -a pesar de la presión de los líderes republicanos y de la Casa Blanca- unirse a los demócratas para oponerse a la declaración.

Eso proporcionaría una mayoría para anular la declaración de emergencia. Y, en consecuencia, se esperaría que Trump vete el proyecto de ley de presupuesto, en lo que sería su primer uso del poder de veto presidencial.

"Va a vetar esto", dijo John Barrasso, el tercer republicano del Senado, a Fox News. "Y luego se mantendrá su veto. No podrán anular el veto".

Anular un veto presidencial requiere un voto de dos tercios en ambas cámaras del Congreso.