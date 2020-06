Trump pidió a China ayuda para su reelección, afirma exasesor de Seguridad Nacional de EE. UU.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le pidió a su par chino, Xi Jinping, ayuda para lograr su reelección en los comicios de noviembre, según fragmentos del explosivo libro de John Bolton, su antiguo asesor de Seguridad Nacional, divulgados este miércoles.

De acuerdo con los extractos, publicados por los diarios The Washington Post, The New York Times y The Wall Street Journal, Bolton afirma que al margen de la cumbre del G-20 en Osaka, en junio de 2019, Trump "sorprendentemente dirigió la conversación (con Xi) a las elecciones presidenciales de Estados Unidos".

Agrega que aludió "a la capacidad económica de China para afectar las campañas en curso, suplicándole a Xi que se asegurara de que ganara" la elección del 3 de noviembre.

En la conversación, Trump subrayó la importancia de los agricultores estadounidenses y de "cómo un aumento de las compras chinas de soja y trigo" podría impactar en el resultado de los comicios.

El Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, demandó este martes a John Bolton para evitar que salga a la venta su libro de memorias, al argumentar que revela información confidencial que puede poner en peligro la seguridad nacional del país.

La demanda "Estados Unidos de América contra John Bolton", presentada ante un tribunal federal en Washington, busca evitar que el esperado libro del exasesor de Trump llegue a las librerías cuando está previsto, el próximo 23 de junio.

Publicar ese texto "que contiene información confidencial" supondría una "clara ruptura de los acuerdos que (Bolton) firmó como condición de su empleo (como asesor de Trump) y como condición para lograr acceso a información altamente confidencial", indica el Departamento de Justicia de EE.UU. en su demanda.

Según la editorial de Bolton, Simon & Schuster, el libro revelará que Trump cometió "violaciones parecidas a la de Ucrania" en otros aspectos de su política exterior, en referencia a las presiones del presidente a Kiev para que interfiriera en las elecciones de EE. UU., el tema que motivó su frustrado juicio político.

"Este es el libro que Donald Trump no quiere que lean", proclamó la editorial en un comunicado la semana pasada.

Este lunes, Trump advirtió que Bolton tendrá "un problema criminal muy grave" si sigue adelante con su plan de publicar el libro, titulado ‘La habitación donde ocurrió: memorias de la Casa Blanca’.

"Consideraré altamente confidencial cualquier conversación (que Bolton tuvo) conmigo como presidente", subrayó Trump.

El libro de Bolton ya está impreso y ha sido enviado a centros de distribución de todo el país, lo que puede complicar el intento del Gobierno de evitar que su contenido salga a la luz.

La demanda pide a la corte que ordene "retrasar la fecha de publicación" del libro hasta que Bolton permita que se "complete el proceso de revisión" de su texto por parte del Gobierno federal, un procedimiento que empezó en enero y que forzó al exasesor a posponer tres meses la divulgación de sus memorias.

Como si fuera poco, otro libro, esta vez de la sobrina de Trump se anuncia explosivo. Mary Trump lo promociona con el título ‘Cómo mi familia creo al hombre más peligroso del mundo’ y al parecer describe su niñez junto al presidente como pesadillas, traumas, relaciones destructivas negligencia y demás.