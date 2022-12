Trump pidió a Unión Europea endurecer sanciones contra Venezuela

En reunión con Mariano Rajoy, el presidente estadounidense volvió a calificar de opresivo y totalitario al gobierno de Nicolás Maduro.

"Tengo esperanza que nuestros amigos en la Unión Europea seguirán en breve a Estados Unidos, Canadá y muchas naciones latinoamericanas en la sanción al régimen de Maduro", dijo Trump en una conferencia conjunta en Washington.

El mandatario estadounidense afirmó que en Venezuela la población "ha soportado una hambruna inmensa, sufrimientos y peligros, además de inestabilidad política" bajo lo que denominó "un opresivo régimen socialista".

Por su parte, Rajoy dijo que en una reunión y un almuerzo de trabajo que mantuvo con Trump compartieron impresiones sobre la "deriva totalitaria" en Venezuela, así como su "consecuente empobrecimiento".

"Hemos constatado la necesidad de mantener la presión internacional sobre el gobierno venezolano", leyó Rajoy.

"Estamos liderando en la UE la propuesta para sancionar a Venezuela", apuntó el mandatario conservador, ya que "en este momento no es un país democrático".

En la visión de Rajoy, el país sudamericano "está en una deriva que la lleva inevitablemente, si no se para esto, a una dictadura", y por ello está convencido que "las sanciones son importantes" así como una "coalición internacional que presione" al gobierno de Caracas.

Para el jefe de gobierno español, esa situación en Venezuela viene "acompañada de un empobrecimiento económico brutal", con elevada inflación y desabastecimientos.

"Es una situación verdaderamente dramática", señaló, y por eso sostuvo que "la comunidad internacional no debe andarse con paños calientes con relación a Venezuela".

Hasta el momento solamente Estados Unidos y Canadá han adoptado sanciones financieras o contra funcionarios del gobierno venezolano.

Washington adoptó las primeras sanciones a Venezuela durante el gobierno de Barack Obama, aunque Trump endureció notablemente las medidas.

