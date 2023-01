Trump planea declarar emergencia nacional para construir el muro en la frontera con México

La Casa Blanca anunció que el presidente estadounidense adoptaría medidas ejecutivas para lograr los fondos que el Congreso le ha negado para la obra.

Fuentes de la Casa Blanca citadas por medios como CNN o ABC indicaron que, del paquete de 8.000 millones de dólares, 3.500 millones serán fruto del estado de emergencia y los fondos saldrán del presupuesto para obras militares del Pentágono.

Otros 2.500 millones saldrán de fondos ya aprobados para un programa de incautación de narcóticos también del Pentágono.

El Departamento del Tesoro deberá aportar 600 millones de dólares más con su fondo de decomisos por drogas.

Los 1.375 millones de dólares restantes son los que Trump sí logró arrancar del Congreso en las recientes negociaciones presupuestarias.

Trump debe ratificar hoy dicho presupuesto, aprobado este jueves por ambas cámaras, para evitar un nuevo cierre parcial administrativo a partir de la próxima medianoche.

Trump dice que puede declarar emergencia nacional si no autorizan fondos para muro en la frontera Pese a los llamamientos de sectores conservadores para que vete las cuentas, la Casa Blanca anunció que el presidente las ratificaría junto al resto de medidas todavía no oficiales para lograr fondos para el muro.

Se espera que Trump oficialice la cifra y detalle el paquete en un discurso en la Casa Blanca previsto para las 10.00 hora local (15.00 GMT).

La amenaza de la declaración de un estado de emergencia planea sobre Washington desde hace semanas, pero Trump buscaba que los fondos salieran del Congreso como parte de un amplio pacto migratorio con los demócratas.

En concreto, el presidente solicitaba una partida de 5.700 millones de dólares para la barrera fronteriza.

Sin embargo, los demócratas, que en enero recuperaron el control de la Cámara de Representantes, se han mantenido firmes en su posición de no atender las demandas de Trump, por lo que accedieron finalmente a la cifra de 1.375 millones para la construcción de apenas 55 millas (unos 90 kilómetros) de muro.

