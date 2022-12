Trump promete "destruir totalmente" a Corea del Norte si insiste en “misión suicida”

“Estados Unidos tiene gran poder y paciencia, pero si es forzado a defenderse y defender a aliados, no tendremos otra opción”, advirtió en la ONU.

Kim Jong-un, "el 'hombre cohete', está en una misión suicida para sí mismo y para su régimen", dijo Donald Trump en referencia al líder norcoreano. En un durísimo discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, calificó al régimen de Pionyang de “depravado”.

Si la situación sigue avanzando, recalcó, “no tendremos otra opción que destruir totalmente a Corea del Norte”.

Las declaraciones elevaron una vez más la temperatura del enfrentamiento verbal entre Trump y Kim por los ensayos nucleares y misilísticos de Pyongyang, y subrayaron el duro tono de su gobierno hacia sus enemigos.

Temor a un conflicto nuclear

Al abrir los trabajos de la Asamblea, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, había alertado que "millones de personas en todo el mundo" viven actualmente ante el temor de un conflicto nuclear, y reforzó que "el miedo no es abstracto".

En un alerta sombrío, Guterres dijo que "no podemos caminar como sonámbulos hacia una guerra". Para el diplomático portugués, la retórica agresiva puede conducir a "malentendidos fatales", y por lo tanto señaló que "la solución debe ser política".

El fuerte pronunciamiento de Trump se da en medio de profundas tensiones en la península coreana tras el sexto ensayo atómico ordenado por Kim Jong-un, así como por las sanciones tomadas por la ONU contra Pionyang.

Trump también se refirió a Irán, nación que calificó como un Estado "paria" con una "dictadura corrupta". El presidente norteamericano amenazó con terminar el histórico acuerdo internacional firmado en 2015 para frenar el programa nuclear de Teherán, un pacto que consideró "una vergüenza para Estados Unidos".