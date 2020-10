Trump prometió en debate presidencial una vacuna para COVID-19 antes de fin de año

El escenario de este cara a cara entre Donald Trump y Joe Biden, los dos candidatos a la presidencia de Estados Unidos , fue la universidad de Belmont, en Nashville, estado de Tennessee.

Entre los temas principales del debate estuvieron el COVID-19, el conflicto racial en el que está inmerso ese país, la emergencia climática y la seguridad nacional.

Fue un cara a cara con menos interrupciones, pero más confrontación que el anterior debate. El manejo de la pandemia marcó los primeros minutos del encuentro.

“¿Usted dice que la vacuna llegará en semanas, eso es una garantía?”, le preguntaron a Donald Trump.

“No es garantía, pero será para final de año, hay gran oportunidad en pocas semanas y estará distribuida muy rápidamente”, contestó el mandatario estadounidense.

Al ser confrontado sobre el hecho de que sus propios funcionarios han dicho que la vacuna solo estará hasta el 2021, esto contestó: “No, yo creo que mis estimaciones son más acertadas. Ellos no cuentan con el ejército como yo cuento, pero los generales ya están listos. En particular, uno que va a ser parte de la logística y va a ser muy fácil para él distribuirla cuando tengamos la vacuna”.

Frente a lo dicho por Trump, su contendor, Joe Biden, ripostó.

“Hasta el momento él no tiene ningún plan, lo que voy a hacer es que a todos se le inste a usar la mascarilla todo el tiempo, voy en dirección de pruebas rápidas y poner estándares nacionales de cómo abrir negocios y escuelas para que estén seguros; y darles todo lo que necesiten financieramente y demás para que puedan hacerlo”, dijo Biden.

En el debate entre Trump y Biden hubo pullas de lado y lado también se habló de la posible injerencia en las elecciones.

“Yo lo dejé en claro, cualquier país, el que sea que intervenga en las elecciones, va a pagar un precio y quiero ser claro, en estas elecciones Rusia está metida, China hasta cierto grado también y ahora sabemos que Irán también, ellos pagarán si soy elegido, están jugando con la soberanía de este país, y hasta donde sé, no entiendo por qué el presidente no ha dicho nada a Putin al respecto”, cuestionó el candidato demócrata.

El tema le dio al presidente Trump la oportunidad de sacar al ruedo críticas contra el candidato.

“Tu recibiste mucho dinero de Rusia, te pagaron mucho dinero y probablemente aún te siguen pagando dinero, pero ahora con lo que salió es aún un peor, todos los correos son horribles, del tipo de dinero que estaban recibiendo tú y tu familia. Joe eras vice presidente cuando ocurrió y creo que tú debes una explicación a los estadounidenses”, aseguró Trump.

“Yo no he tomado ni un centavo de ninguna fuente extranjera en mi vida, lo que sí sabemos es que este presidente pagó 50 veces los impuestos en China que aquí en una cuenta de banco secreto”, destapó Biden, quien le recriminó, además, las separaciones de familias migrantes que aún no se resuelven.