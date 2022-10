Trump responde a citación a declarar por ataque al Capitolio: habla de “cacería de brujas” contra él

El expresidente de Estados Unidos Donald Trump se pronunció tras ser citado a declarar por el Comité Selecto que investiga la asonada del 6 de enero de 2021, asegurando que había una "cacería de brujas" en su contra.

Trump, en una carta de 14 páginas dirigida a Bennie Thompson, presidente del comité investigador, no se refirió a la citación. En cambio, repitió sus afirmaciones de que las elecciones de 2020 que ganó el demócrata Joe Biden fueron "manipuladas y robadas".

Publicidad

"No han dedicado ni un breve momento a examinar el fraude electoral masivo que tuvo lugar durante las elecciones presidenciales de 2020", escribió Trump.

"El Comité Inselecto ha perpetuado un juicio show como nunca antes se había visto en este país", dijo. "No hay debido proceso, ni contrainterrogatorio, ni miembros republicanos 'reales', ni legitimidad, ya que no se habla de fraude electoral", afirmó.

"Es una cacería de brujas del más alto nivel, una continuación de lo que ha estado sucediendo durante años”, dijo Trump.

También defendió a quienes atacaron el Congreso el 6 de enero de 2021 mientras los legisladores certificaban la victoria electoral de Biden, llamándolos "patriotas" y "ciudadanos estadounidenses preocupados".

Publicidad

"Ustedes no persiguieron a las personas que crearon el fraude, sino a los grandes patriotas estadounidenses que lo cuestionaron, como es su derecho constitucional", señaló Trump. "A estas personas se les ha arruinado la vida mientras su comité se sienta y disfruta".

El panel que investiga lo ocurrido el 6 de enero, que realizó el jueves la que espera sea su última audiencia antes de las elecciones de mitad de mandato de noviembre, votó a favor de citar a Trump para que testifique.

Publicidad

El expresidente respondió con una publicación en su plataforma Truth Social, pero no dijo si aceptaría comparecer. "¿Por qué el Comité Inselecto no me pidió que testificara hace meses?", dijo.

Steve Bannon, exasesor de Trump, es hasta el momento la única persona condenada por desacato al Congreso por negarse a cumplir con la citación del comité. En ocho audiencias este año, el panel del 6 de enero reveló un montón de pruebas que muestran la participación del expresidente en una serie de esquemas para anular las elecciones.

En uno de los videos inéditos que se conocieron en la sesión del jueves 14 de octubre, Nancy Pelosi, líder de la Cámara de Representantes, se expresó así al escuchar que Trump podría llegar.

Espero que venga, quiero darle un puñetazo. He estado esperando esto. Por traspasar los terrenos del Capitolio. Voy a darle un puñetazo. Voy a ir a la cárcel y estaré feliz

John Dickerson, analista político de CBS News, cree que “si los republicanos toman el control de la Cámara de Representantes (en las elecciones legislativas) la citación se acaba”.

Publicidad

Además, el tiempo para obtener el testimonio del exmandatario se agota, ya que el comité tiene hasta finales de año para terminar su trabajo y dar a conocer su informe.