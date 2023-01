Trump teme ser acusado de perjurio si declara ante el fiscal especial

El presidente de EE. UU. aseguró que cualquier cosa que pueda decirle a Robert Mueller sobre la injerencia rusa en las elecciones puede ser usada en su contra.

En una entrevista publicada el lunes por la agencia Reuters, el presidente Trump no dijo si daría su consentimiento para responder a las preguntas de Mueller sobre la eventual injerencia de Moscú en los comicios de 2016.

Trump dijo temer que todo lo que lo diga a Mueller bajo juramento sea comparado con los testimonios de otras personas, como el exdirector del FBI James Comey a quien el mandatario despidió de su cargo, y que la menor divergencia sea empleada contra él para acusarlo de perjurio.

"Si yo digo una cosa y él (Comey) dice otra, es mi palabra contra la suya, y él es el mejor amigo de Mueller, por lo cual Mueller podría decir: 'Bueno, yo le creo a Comey', y aunque yo diga la verdad, eso me hace un mentiroso. Eso no está bien", explicó Trump.

El presidente calificó nuevamente de tendenciosa a la investigación y afirmó tener el derecho a intervenir si lo desea.

"Yo puedo intervenir, podría dirigirla si quiero. Pero he decidido quedarme fuera. Estoy completamente autorizado a implicarme si lo quiero. Hasta el momento, escogí no participar. Permaneceré a un lado", añadió.

Mueller debe determinar si responsables rusos intervinieron en la campaña presidencial estadounidense de 2016, si hubo una colusión entre funcionarios rusos y el equipo de campaña del candidato republicano, y si Trump es culpable de obstrucción a la justicia.

