Trump usó “maniobras dudosas” para evadir impuestos, según The New York Times

El candidato republicano Donald Trump utilizó métodos "legalmente dudosos" para evadir impuestos y sus abogados le advirtieron que las autoridades los considerarían inadecuados, informó el martes el diario The New York Times.

Citando documentos a los que tuvo acceso, el diario indicó que Trump luchaba por evitar la quiebra en los años 1990 y realizó maniobras fiscales para no reportar cientos de millones de dólares como ingresos gravables.

El reporte indicó que el Congreso prohibió luego una de las tácticas usadas por Trump y que potencialmente le permitieron evitar el pago de decenas de millones de dólares en impuestos.

El informe del The New York Times se divulgó una semana antes de las elecciones presidenciales, en medio de una campaña rodeada de escándalos que han afectado a Trump y a su rival demócrata Hillary Clinton.

El diario hizo que expertos en impuestos revisaran los documentos, pero dijo que es imposible determinar el monto de los beneficios o impuestos evadidos ya que el magnate se niega a publicar sus declaraciones de impuestos.

En varias ocasiones, Trump ha asegurado que empleó varios métodos para pagar menos impuestos y haberlo hecho lo hace un espabilado hombre de negocios.

Los expertos fiscales indicaron que Trump obtuvo beneficios fiscales al perder el dinero de otras personas, como inversores en su malogrado imperio de casinos en Atlantic City.

Gran parte de la deuda que obtuvo para construir esos casinos fue perdonada, pero habría sido considerada como un ingreso gravable bajo las normas del servicio de rentas (IRS, en inglés).

Trump declaró pérdidas por 916 millones de dólares en 1995, según documentos obtenidos por el diario.

La portavoz de Trump, Hope Hicks, sugirió que el New York Times no entendió o interpretó mal la ley de impuestos.

"El señor Trump no cree que los contribuyentes deberían entregar declaraciones que resuelvan todas las dudas a favor del IRS. Y cualquier experto en impuestos que haya consultado (el diario) hace pura especulación. No hay noticias en esto", dijo Hicks en un comunicado citado por el diario.