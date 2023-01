Trump volvió a amenazar con eliminar derecho a la nacionalidad para hijos de inmigrantes

El gobierno de los Estados Unidos busca autorizar que detención de niños migrantes sea por por tiempo indefinido. Actualmente solo pueden mantenerse 20 días bajo custodia.

La nueva política de detención -que se implementaría en 60 días si no es objetada judicialmente- ya no limitará a 20 días el tiempo que un niño o sus familiares pueden permanecer bajo custodia de las autoridades migratorias, como establece el Acuerdo de Flores, que data de 1997.

Sobre el derecho a la nacionalidad por nacimiento en territorio estadounidense, que está garantizado por la Constitución, Trump dijo de nuevo que su gobierno está estudiando revocarlo "muy seriamente".

"Estamos contemplando el derecho a la nacionalidad por nacimiento muy seriamente (...) es francamente ridículo", dijo Trump a los periodistas en la Casa Blanca.

Trump, que ha hecho de la lucha contra la inmigración irregular uno de los ejes de su gobierno y un mensaje central de su campaña, lanzó en 2018 una política de "tolerancia cero" que propició que más de 2.300 niños fueran separados de sus padres migrantes y que tuvo que suspender ante una ola de indignación.

Desde la Casa Blanca, Trump defendió que con sus políticas el número de personas que llegan a la frontera está en retroceso y agradeció a México sus esfuerzos por contener el flujo migratorio, en virtud de un acuerdo firmado entre ambos países, negociado bajo la amenaza de Washington de imponer aranceles.

"Una de las cosas que va a pasar cuando se den cuenta de que las fronteras están cerrándose (...) es que no van a venir", dijo Trump a periodistas.

"Este año hemos visto un flujo sin precedentes de unidades familiares, la mayoría de América Central, que llegan a nuestra frontera sur", dijo Kevin McAleenan, el secretario interino del Departamento de Seguridad Interior (DHS).

Según McAleenan, en los diez meses anteriores a julio, unas 475.000 personas que viajaban en familia cruzaron la frontera de forma irregular desde México.

"Ataque cruel"

El Acuerdo de Flores se alcanzó después de una demanda judicial que denunciaba el abuso crónico contra los migrantes detenidos.

El gobierno de Trump ha sido acusado de violar las condiciones de este acuerdo y de separar a los niños de sus padres si estos permanecen retenidos más de los 20 días que establece, pero en el anuncio la Casa Blanca indicó que está tomando acciones para asegurar que las familias extranjeras puedan estar juntas durante su proceso migratorio.

Varias organizaciones de derechos humanos advirtieron que van a acudir a los tribunales para evitar la derogación del Acuerdo de Flores.

"Este es otro ataque cruel contra los niños, a quienes el gobierno de Trump ha atacado una y otra vez con sus políticas contra los inmigrantes", denunció la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU).

"Trauma"

"Los inmigrantes merecen ser tratados con un mínimo de dignidad humana y de decencia, pero una vez más el gobierno de Donald Trump y sus aliados republicanos los están demonizando para dividir al pueblo estadounidense. No hay una justificación moral para la detención indefinida de niños", dijo el presidente del Comité Nacional del Partido Demócrata, Tom Pérez.

Pérez agregó que "no hay excusas para el trauma que esta política le va a generar a las familias".

El precandidato demócrata a la Casa Blanca Beto O'Rourke denunció que la "crueldad no hará más que empeorar si no se frena".

"Miles de niños separados de sus padres. Siete niños muertos durante nuestra guardia (...) Hoy Trump decidió que la solución es encarcelarlos por más tiempo", dijo en Twitter.

Derecho a la nacionalidad

La 14º enmienda de la Constitución de Estados Unidos establece que las personas nacidas en el país son ciudadanos.

El anuncio de Trump de este miércoles, amenazando con revocar este derecho, no es nuevo. En octubre del año pasado, Trump planteó en una entrevista con el portal Axios que podría eliminarlo mediante una orden ejecutiva, argumentando que no era necesario enmendar la Constitución.

En su momento, los demócratas destacaron de inmediato el carácter inconstitucional de la iniciativa del presidente y la ACLU dijo que la 14ª Enmienda garantiza de forma clara la ciudadanía y que la Carta Magna no se puede borrar con una orden ejecutiva.

"Somos el único país del mundo donde, si una persona llega y tiene un bebé se convierte en ciudadano de Estados Unidos (...) con todos los beneficios", dijo Trump en la entrevista con Axios, lo que constituye una afirmación errónea: el sistema llamado "Ius soli" ("derecho del suelo" en latín) se utiliza en la mayoría del continente americano.