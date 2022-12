Trump y Sanders se impusieron en las primarias de New Hampshire

El multimillonario republicano Donald Trump y el senador demócrata Bernie Sanders, que infligió una dura derrota a la favorita Hillary Clinton, ganaron el martes las primarias presidenciales en New Hampshire, dominadas por candidatos rebeldes al "establishment" político en Estados Unidos.

Trump obtenía 34% de los votos, seguido del gobernador de Ohio (norte), John Kasich, con 16% y el senador ultraconservador de Texas (sur), Ted Cruz, con 12%, con 16% de los sufragios escrutados según los canales CNN y NBC.

Por su parte, el autoproclamado "socialista" Sanders conseguía 58%, contra 40% de Clinton, con el 18% de los votos escrutados entre los demócratas.

Luego del caucus de Iowa (centro) del 1 de febrero que inició la carrera hacia las presidenciales de noviembre, New Hampshire fue la segunda etapa del largo proceso de selección de candidatos que culmina con las convenciones de julio próximo.

Pequeño estado del noreste del país con unos 880.000 electores, tiene un valor simbólico en la carrera a la presidencia de Estados Unidos. En la historia reciente ningún candidato que no haya terminado entre los dos primeros en New Hampshire ha llegado a la Casa Blanca.

Las victorias de Trump y Sanders confirmaron los sondeos, que daban ganador al magnate con una ventaja promedio de 17 puntos entre los republicanos y al senador por Vermont (estado vecino a New Hampshire) de 13 puntos sobre Clinton del lado demócrata.

Clinton, que busca la nominación por segunda vez tras su derrota ante Barack Obama en 2008, había obtenido un exiguo triunfo sobre Sanders en Iowa (49,8% a 49,6%), mientras que el senador ultraconservador de Texas (sur), Ted Cruz, había sorprendido a Trump al derrotarlo 27,7% contra 24,3%, a pesar de sondeos previos favorables al verborrágico magnate en ese estado.



Sorpresas del lado republicano

En el bando republicano, la lucha era sobre todo por el segundo puesto detrás de un Trump imponente y por la supervivencia para aquellos que arrastran magros resultados en Iowa, como el gobernador republicano de Nueva Jersey, Chris Christie.

Como lo anticipaban las encuestas, el moderado John Kasich lograba un muy buen resultado y se ubicaba segundo con 16% de los votos.

De su lado, Ted Cruz, tras su triunfo en Iowa, conseguía el tercer puesto con 12%, seguido de Jeb Bush con 11% de los sufragios, según esos primeros resultados.

El senador Marco Rubio (Florida, sudeste), hijo de inmigrantes cubanos y el más joven de los aspirantes, con 44 años, se ubicaba en el quinto lugar, con 10%, lejos de la revelación de Iowa donde ocupó el tercer lugar cerca de Trump (23,1%).

La mitad de los republicanos dijeron sentirse traicionados por su partido, y el 48% eligió un candidato que no forma parte del "establishment", como Trump.



La revolución Sanders

En el campo demócrata, Sanders, impulsor de una revolución política en el país y apoyado por los más jóvenes, sale fortalecido con este amplio triunfo y pone en duda aún más el cómodo liderazgo de meses atrás de su rival y gran favorita.

"Él es el único que vale la pena apoyar. Hillary lo deja en claro, es la misma vieja historia. Bernie habla de todas las cosas que se necesita hacer", afirmó David Emerson, un carpintero del pintoresco pueblo de Canterbury, de entre 2.000 y 3.000 habitantes, que votó por el senador de 74 años.

De su lado, al ser interrogada sobre si ganaría en New Hampshire, Clinton se había mostrado filosófica: "¿Saben? Me encanta la forma en que New Hampshire hace esto. Me gusta el modo en el que la gente de New Hampshire se toma esto con tanta seriedad".

El importante porcentaje de independientes, unos 400.000 (44% del electorado), sumado a la fama de imprevisibilidad de New Hampshire, hizo que los candidatos empujasen hasta último minuto casi para tratar de conseguir votos.

Según los primeros sondeos a pie de urna en New Hampshire, casi la mitad de los republicanos y un cuarto de los demócratas decidieron su voto en los últimos días, indicó CNN.

Las próximas primarias serán este mes en Nevada (suroeste) y Carolina del Sur (este).

La carrera a la Casa Blanca podría ver en los próximos días el ingreso del multimillonario exalcalde de Nueva York Michael Bloomberg, quien indicó el lunes que "estudiaba todas las opciones" de una posible candidatura.