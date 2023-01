¿Tumbarlo o dejarlo? El dilema que viven en Perú por un Cristo considerado símbolo de la corrupción

Su origen no es muy santo, pues lo financió Odebrecht para mostrarle al desaparecido Alan García su “buena voluntad” en los negocios.

Se trata de un enorme monumento que emula al famoso Cristo del Corcovado de Río de Janeiro y que se convirtió en manzana de la discordia en Perú, donde miles de ciudadanos exigen que sea retirado.

El Cristo del Pacífico fue inaugurado el 29 de junio de 2011 sobre una colina de Chorrillos, en la costa del sur de Lima, por el entonces presidente Alan García y financiado por la constructora brasileña Odebrecht, ambos protagonistas de un escándalo de corrupción que salpica también a otros tres exmandatarios peruanos.

Hace unas semanas, una ONG inició una campaña para que el monumento sea retirado.

"(Pedimos) retirar el monumento Cristo del Pacífico, llamado 'Cristo de lo robado o Cristo de Odebrecht', porque es un símbolo de la corrupción, que fue donado por Marcelo Odebrecht" a Alan García, dice Cristhian Rojas, líder del colectivo ‘Es Momento’.

"Es imposible que éste se mantenga como parte del espacio público de la ciudad", asegura el activista.

Desde que Odebrecht se volvió sinónimo de corrupción en Perú, el monumento es una piedra en el zapato del gobierno. La empresa admitió que pagó millonarios sobornos para ganar obras públicas bajo diversos gobiernos, incluido el segundo de García (2006-2011).

De acrílico y concreto, el monumento de 37 metros de altura costó 800.000 dólares. Fue financiado mayoritariamente por Odebrecht y García aportó 30.000 dólares.

"Es un Cristo similar al de Corcovado al que he denominado Cristo del Pacífico. Congregué un grupo de amigos y empresas y también he puesto mis ahorros, porque quisiera que sea una figura que bendiga al Perú", dijo entonces García.

Cuando fue inaugurado, un mes antes de finalizar el mandato de García, la brasileña se aprestaba a poner en marcha la Línea 1 del Metro de Lima, obra por la que, ahora se sabe, pagó siete millones de dólares en sobornos para ganar la licitación.

"No hay recursos"

La ONG envió al gobierno su solicitud de retirar el monumento un mes después del suicidio de García, quien se disparó en la sien el 17 de abril cuando iba a ser detenido en el marco de una investigación acusado de recibir dádivas de Odebrecht.

Por este mismo motivo, autoridades estadounidenses detuvieron al exmandatario Alejandro Toledo con fines de extradición por presuntos sobornos de la constructora brasileña.

El petitorio fue acompañado de 4.700 firmas de ciudadanos que pedían el retiro del monumento.

Sin pronunciarse sobre el fondo del asunto, el gobierno de Martín Vizcarra respondió diciendo que carece de presupuesto para retirar la polémica estatua.

El gobierno "no cuenta con recursos suficientes para solventar los gastos que demandaría el desmontaje y traslado del monumento", dice un oficio enviado el 10 de julio por la Presidencia del Consejo de Ministros a la ONG.

Rojas dice que su ONG no busca demoler el monumento, sino reubicarlo en un recinto religioso.

Muy poco visitado, no exhibe placa alguna que señale que fue donado por Odebrecht.

Además, luce descuidado y sucio, en notable contraste con el brillo de dos monumentos militares a héroes de la guerra contra Chile (1879-1883) ubicados a unos 200 metros.

Silencio de obispos

Los activistas de "Es Momento" han evitado chocar con la iglesia, en un país mayoritariamente católico y conservador.

"No es nuestra intención demolerlo o atacar el aspecto religioso del monumento, sino atacar el simbolismo de la corrupción", enfatiza Rojas. "García utilizó una imagen religiosa para limpiar un símbolo de corrupción".

Cuando fue instalado, el papa Benedicto XVI envió un mensaje de congratulación. A su vez, el ultraconservador cardenal peruano Juan Luis Cipriani instó a los fieles a convertirlo "en objeto de peregrinación de miles de personas", algo que no ha ocurrido.

Pero ahora los obispos han preferido guardar silencio sobre el pedido de la ONG.

"El tema es delicado", explica a la AFP una fuente de la Conferencia Episcopal.

En cualquier caso, el monumento cosecha también simpatías entre gente común.

"Pienso que debe quedarse porque desde que se instaló esa obra, muchas familias vienen, sobre todo en verano, a pasar un momento para disfrutar el paisaje", dice el taxista Elio Olázabal.

Vea también:

Así trabajan fiscales que desentrañan trama de Odebrecht en Perú, donde hay más de 800 investigados Murió el expresidente peruano Alan García tras dispararse cuando lo iban a capturar por Odebrecht