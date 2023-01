Turismo en la luna, ¿cuánto puede costar y qué tan lejos está de la realidad?

Varias compañías compiten por impulsar este tipo de viajes y cada vez son más certeras las posibilidades. Acá le contamos.

Órbita de la luna: SpaceX

La compañía con sede en California y encabezada por el magnate Elon Musk anunció el jueves sus planes de enviar a un pasajero a la órbita lunar a bordo de un monstruoso cohete llamado ‘Big Falcon Rocket’ (BFR), aún en desarrollo.

El costo del último viaje, su calendario y la identidad del pasajero se desconocen, por ahora. Los detalles deben serían revelados el lunes.

SpaceX ya anunció en 2017 que a lo largo de este año enviaría a dos turistas a la Luna, pero en los últimos meses la compañía ha hecho mutis sobre esos planes.

De concretarse el lanzamiento, marcaría el primer viaje de la humanidad a la Luna desde que los últimos astronautas del Apolo llegaron allí en 1972. Sólo 24 personas han abandonado la órbita de la Tierra y han viajado cerca de la Luna.

Virgin Galactic

Virgin Galactic, fundada por el multimillonario británico Richard Branson, trabajó para llevar a los turistas en un breve viaje al espacio, a decenas de kilómetros sobre la superficie de la Tierra.

Los viajeros pasarán varios minutos flotando en gravedad cero, a bordo de una nave espacial que se acerca o pasa a través de la línea Karman, la frontera entre la atmósfera terrestre y el espacio, a unos 100 kilómetros de altura.

A modo de comparación, los astronautas de la Estación Espacial Internacional (ISS) orbital están a unos 400 km sobre la Tierra.

Los planes prevén que seis pasajeros y dos pilotos viajen en el SpaceShipTwo VSS Unity, que se asemeja a un jet privado.

La Unidad VSS se conectará a una nave espacial portadora, la WhiteKnightTwo, de la cual se separará a unos 15.000 metros de altura. Una vez liberada, la nave espacial encenderá su cohete y se dirigirá al cielo.

Los pasajeros flotarán en gravedad cero durante varios minutos, antes de regresar a la Tierra.

El tiempo total de viaje duraría entre 90 minutos y dos horas.

Costo: 250.000 dólares por boleto. ¿Cuándo? Aún por definir.

Blue Origin

Blue Origin, la compañía de cohetes creada por el fundador de Amazon, Jeff Bezos, también planea enviar hasta seis pasajeros a un corto viaje al espacio a bordo del New Shepard, una cápsula colocada en la parte superior de un cohete de 18 metros.

Después del lanzamiento, la nave se separa y continúa varios kilómetros hacia el cielo. La cápsula hizo 106 kilómetros en una prueba el 29 de abril.

Después de unos minutos de ingravidez, la cabina regresa gradualmente a la Tierra con tres paracaídas grandes y retrocohetes utilizados para desacelerar la nave espacial.

Desde el despegue hasta el aterrizaje, el viaje dura aproximadamente 10 minutos.

La empresa no ha anunciado ni el calendario de los primeros vuelos ni el costo por boletos.

China

La Academia de Lanzamiento de Tecnología de Vehículos de China está trabajando para enviar a sus primeros turistas en un viaje suborbital de unos 96 kilómetros de altura.

El primer vuelo se realizaría en 2028, en una nave espacial reutilizable que puede llevar hasta 20 personas.

La duración total de la misión sería de aproximadamente 30 minutos, de los cuales 10 en la oscuridad del espacio, experimentando ingravidez, y viendo la curvatura de la Tierra a través de las ventanas.

Precio: alrededor de 200.000 dólares.

Rusia

Siete personas ya han pagado grandes sumas de dinero por un viaje al espacio organizado por la empresa con sede en Virginia Space Adventures, y viajando a bordo de cohetes y naves espaciales rusas.

El primer turista espacial fue el empresario estadounidense Dennis Tito, un multimillonario que, según varias informaciones, pagó 20 millones de dólares para viajar en una Soyuz y visitar la ISS en 2001.

Se informa que la compañía espacial rusa Energia está trabajando en una nueva nave espacial llamada NEM-2 para transportar turistas a la ISS.

Pueden viajar de cuatro a seis personas a la vez, y los primeros vuelos se programarían para principios de 2019.

Pagando un adicional, los turistas incluso podrían flotar en el vacío del espacio en breves paseos siderales.

No se ha fijado un precio, pero se espera que cueste alrededor de 100 millones de dólares.

Hotel espacial

Una startup estadounidense llamada Orion Span anunció a principios de este año que espera poner en órbita un hotel espacial de lujo dentro de unos años, pero el proyecto aún se encuentra en sus etapas iniciales.

¿Por qué viajar al espacio?

El viaje sería emocionante, sin duda, pero también arriesgado. Después de todo, los cohetes pueden, y a veces lo hacen, explotar.

Exceptuando cualquier fallo técnico de la maquinaria, la propia salud de los turistas podría ser un factor, y queda por ver si las personas con problemas cardíacos o circulatorios podrían volar.

Más allá de eso, los astronautas a menudo dicen sentirse mareados por el movimiento durante el ascenso al espacio, y se espera que las experiencias de los turistas no sean diferentes.