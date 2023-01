Turquía, donde en 2017 hubo 409 asesinatos de mujeres, reprime marcha contra violencia de género

La policía usó gases lacrimógenos para impedir la manifestación. En ciudades como Madrid y París, las mujeres se tomaron las calles.

Tras varios avisos, los uniformados cargaron contra unas mil personas, que se habían reunido en la avenida Istiklal, una de las más concurridas de Estambul.

"No nos callaremos, no tenemos miedo, no obedeceremos", dijeron los manifestantes que llevaban pancartas con mensajes como "Contra la violencia contra las mujeres defendamos la vida" o "Unidas, las mujeres son fuertes".

Tras un cara a cara tenso con la policía que duró más de una hora y media, las manifestantes cantaron algunas consignas y luego se dispersaron.

La policía también evitó otra manifestación en la parte asiática de la ciudad. Desde las grandes manifestaciones contra el gobierno de 2013, las autoridades autorizan muy pocas manifestaciones.

"Ser mujer en Turquía es sufrir violencia por parte de los hombres en todos los dominios de la vida, ya sea en el trabajo o en la casa", dijo Yasemin Esmer, una manifestante.

"Estamos aquí para gritar nuestro sentimiento de revuelta, decimos que unidas somos más fuertes", aseguró por su parte una estudiante.

En Turquía se registran centenares de feminicidios cada año. La plataforma Stop a los Feminicidios registró 409 en 2017, frente a 328 el año anterior.

