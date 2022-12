Turquía ordena bloquear Twitter, Youtube y otras redes sociales

Lo confirmó este lunes un vocero del presidente Recep Tayyip Erdogan. El fiscal que aparece apuntado por el revólver murió la semana pasada en un tiroteo entre la policía y quienes lo habían tomado como rehén.

Los funcionarios del gobierno han criticado con dureza a la prensa turca por publicar las imágenes, que calificaron de propaganda contra el gobierno. El fiscal, Mehmet Selim Kiraz, recibió un balazo en la cabeza y murió poco después en el hospital.

No estaba claro cómo se aplicaba la orden, pero la Unión de Proveedores de Internet dijo a la agencia gubernamental Anadolu que el acceso a Twitter y YouTube estaba bloqueado. Algunos usuarios dijeron que podían acceder a esos sitios.

La agencia dijo se bloqueó el acceso porque Twitter y YouTube no acataron la notificación oficial de retirar la imagen del fiscal. Dijo que la Unión de Proveedores de Internet notificó a Twitter y YouTube, pero estos sitios siguieron difundiendo videos, fotos y audio. La autoridad turca de telecomunicaciones no hizo declaraciones de inmediato.

El año pasado, Turquía bloqueó el acceso a Twitter y YouTube cuando se filtraron grabaciones de audio de una reunión secreta de seguridad sobre presunta corrupción de funcionarios oficiales. La corte suprema anuló los bloques por considerarlos anticonstitucionales.

Los intentos anteriores de las autoridades turcas de bloquear las redes sociales recibieron críticas de gobiernos occidentales y organizaciones defensoras de los derechos humanos.