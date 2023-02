Turquía y el mundo se conmueven con estos milagrosos rescates tras el terremoto

Los rescates tras el terremoto Turquía siguen conmoviendo al mundo. Pese a la gran devastación y las bajas temperaturas, algunos milagros han ocurrido en las últimas horas. Y es que los cuerpos de socorro trabajan hasta con las uñas si es necesario.

Los conmovedores rescates tras terremoto en Turquía

Su tierna voz se escucha entre los escombros. Es Yuksel, de 4 años de edad. Asoma su carita y gateando logra llegar a los rescatistas. Luego llega su madre, Elena, que intenta salir por el mismo agujero. Tras mucho esfuerzo, logró ser asistida.

Un joven de 18 años quedó boca abajo, y así ha permanecido 69 horas. Es llevado en ambulancia a un hospital, lleno de polvo de escombros y prácticamente sin poder moverse, pero con una sonrisa.

Y un increíble regalo de la vida: tras 72 horas, Hazal, una pequeña de 5 años, logró sobrevivir. Logran rescatarla casi sin ningún rasguño, tras su salida los rescatistas le hablan para consolarla y examinarla.

Hazal asegura que no ha recibido ningún examen médico, lo que genera un momento jocoso para los socorristas. Su rescate, como muchos otros, es un gran apoyo moral para los cuerpos de socorro en el lugar.

A otras dos hermanas no las pudo separar la muerte. Las posiciones en las que quedaron son complicadas y así han permanecido por 70 horas. Los socorristas les piden que muevan los dedos de los pies para garantizar la circulación sanguínea. Finalmente pudieron ser llevadas a un hospital.

Y tras 79 horas, un bebé de dos años logró sobrevivir. Con leves heridas en su cabeza y un potente llanto los socorristas lo asisten.

Y otro niño más pequeño, de un año y medio, sin aparentes heridas también pudo ser rescatado de un hueco en un gran esfuerzo por parte del socorrista. Se le ve tranquilo... saluda una vez a la vida.

Aumenta el malestar contra el Gobierno tras terremoto en Turquía

Mientras que los equipos de rescate apuran el tiempo para encontrar a más supervivientes, aumenta la desesperación y la ira entre parte de la población por la lenta respuesta del Gobierno turco.

El presidente de Turquía, el islamista Recep Tayyip Erdogan, prometió castigar a los saqueadores que han asaltado tiendas en las últimas horas y, aunque reconoció algunos errores en la gestión del desastre, pidió paciencia y unidad.

El número de muertos por los devastadores terremotos del lunes superan este jueves los 17.000 en Turquía. Aunque hay más de 100.000 miembros de equipos de salvamento y del Ejército movilizados para rescatar a los supervivientes, el tiempo invernal y la amplitud de la zona afectada complican los trabajos.

"La gente entra a las tiendas para robar lo que hay porque no queda otra, nada está abierto, no hay ayuda ni servicios básicos", explica Mehmet, que vive en una pequeña localidad a las afueras de Iskenderun.

Aunque su casa sigue en pie su familia no puede vivir en ella por miedo a derrumbes. Este conductor de excavadora de 40 años también está frustrado porque su empresa no tiene gasóleo y no puede usar esa maquinaria para ayudar en los trabajos de desescombro.

En la región es muy difícil encontrar combustible y los atascos kilométricos en las carreteras son moneda corriente. Para un corto trayecto de pocos kilómetros se necesitan horas.

"Erdogan solo sale en televisión a decir cosas, pero no ayuda a las zonas del interior y menos a esta provincia de Hatay, porque aquí hay muchos alevíes", sostiene Mehmet.