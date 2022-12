Twitter flexibiliza el límite de 140 caracteres por 'tuit'

La red social Twitter flexibilizó el lunes la regla que limita sus 'tuits' a 140 caracteres, anunciando que las fotos ya no serán contabilizadas en el contenido de los mensajes.

"¡Diga más con sus 140 caracteres! Fotos, videos, GIF, preguntas y citas ya no serán contabilizadas", tuiteó el grupo que busca ampliar su audiencia y lograr beneficios.

En medio de rumores de que Twitter estaría buscando recortar costos o incluso ser adquirido, la empresa con sede en San Francisco ha sumado servicios, incluyendo videos en vivo.

La última decisión flexibiliza aunque no elimina totalmente el límite de 140 caracteres, que había sido establecido a causa de las limitaciones existentes para los mensajes de texto transmitidos por celular cuando Twitter fue lanzado en 2006.

Los analistas advierten que Twitter necesita encontrar medios para atraer usuarios más allá del núcleo de celebridades, políticos y periodistas, cuyo número se ha estancado en el último año.

En la actualización de su último trimestre, Twitter anunció que el número mensual de usuarios activos alcanzó 313 millones, un 3% más que un año atrás y superando levemente los 310 millones del trimestre anterior.

Twitter no ha dado beneficios todavía, aunque incrementó notoriamente sus recursos de marketing.