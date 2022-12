Twitter lanza nuevas medidas de seguridad

En una entrada de su blog, Twitter asegura que los usuarios podrán participar en un programa de verificación de su clave para ingresar al servicio.

A aquellos que se inscriban, Twitter les enviará un código de seis dígitos en un mensaje de texto cada vez que ingresen a Twitter.com. Además de su nombre de usuario y su contraseña, los tuiteros también tendrán que escribir su código para poder acceder a sus cuentas.

Microsoft Corp., Google Inc. y Facebook Inc. ya permiten una verificación de dos etapas como opción.

Twitter ha sido objeto de críticas por no contar con esta opción, especialmente después de las más recientes transgresiones en las cuentas de Twitter de importantes organizaciones de noticias y otras empresas.

Nueva York (EE. UU.)