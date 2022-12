Twitter sospecha que Venezuela bloqueó imágenes de manifestaciones

El portavoz de Twitter Nu Wexler dijo a The Associated Press que "imágenes han sido bloqueadas" en Venezuela y dijo que la empresa publicó instrucciones en español para que los usuarios puedan tener acceso a ellas.

"Creemos que el gobierno hizo el bloqueo", agregó Wexler en un correo electrónico enviado.

Sin embargo, el viernes 14 de febrero no había indicios de que continuara el supuesto bloqueo. The Associated Press solicitó un comentario a la embajada venezolana, sin recibirlo de inmediato.

AP contactó nuevamente a Wexler para obtener más detalles sobre cuándo comenzó el bloqueo, a cuántos usuarios perjudicó y cuándo esperaban tener un diagnóstico sobre el resultado de las instrucciones brindadas a los usuarios, pero no obtuvo respuesta.

A través de su cuenta @twitter_es , la empresa publicó la tarde del viernes el mensaje:

Usuario en #Venezuela: Sigue y recibe notificaciones por SMS de cualquier cuenta en Twitter. Manda "SEGUIR [usuario]" a 89338 (@MovistarVE) — Twitter en español (@twitter_es) febrero 14, 2014

Algunos usuarios de Twitter reportaron la víspera que no podían ver imágenes, y algunos se preguntaban si se trataba de una respuesta del gobierno del presidente Nicolás Maduro para controlar las manifestaciones callejeras que han sacudido esta semana diversas ciudades del país.

Las protestas más álgidas dejaron tres muertos y decenas de heridos y arrestados el miércoles.

Los sucesos no recibieron cobertura periodística de las televisoras venezolanas y varios medios de comunicación internacionales no pudieron documentar los disturbios porque la policía maltrató a sus periodistas y decomisó sus equipos.

Maduro afirmó el jueves que fue una decisión de Estado su orden de retirar de la televisión por cable al canal internacional de noticias NTN24, con sede en Bogotá, por transmitir la zozobra de un intento de golpe, que según él buscaba perturbar psicológicamente a los venezolanos.

