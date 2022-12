Uber debe considerarse como empresa de transporte y no como plataforma digital en la UE

Autoridades pueden exigirle las mismas licencias y autorizaciones que a los taxis, dijo un abogado del Tribunal de Justicia.

El abogado general Maciej Szpunar, cuyas conclusiones suelen seguir los magistrados en sus fallos, responde así a la duda planteada por un tribunal de Barcelona (noreste de España).

"A pesar de ser un concepto innovador, la plataforma electrónica Uber pertenece al ámbito del transporte, de modo que puede obligarse a Uber a disponer de las licencias y autorizaciones requeridas" a nivel nacional, indicó en un comunicado el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE).

Barcelona debe pronunciarse sobre una demanda interpuesta en 2014 por Élite Taxi, una asociación profesional, contra Uber Spain por competencia desleal, en concreto por su servicio de transporte de pasajeros por conductores no profesionales denominado UberPop.

La asociación de taxistas estima que esta plataforma, que a través de un smartphone permite solicitar un servicio de transporte urbano, no tiene derecho a prestarlo en Barcelona, ya que "ni los propietarios ni los conductores de los vehículos" disponen de las licencias requeridas en Barcelona, recuerda el TJUE.

Para Szpunar, a pesar de que Uber es un "servicio mixto" porque una parte "se presta por vía electrónica", su actividad "no está regulada por el principio de libre prestación de servicios en el marco de los 'servicios de la sociedad de la información'".

"Uber controla los factores económicamente relevantes del servicio de transporte urbano", como imponer a los conductores requisitos para el desarrollo de la actividad, y el transporte "es sin lugar a dudas la prestación principal y la que le confiere su sentido económico", explicó.

La abogada Montse Balaguer, del despacho SBC que defiende a Élite Taxi, celebró estas conclusiones, ya que, a su juicio, supone que "todos los operadores que quieran prestar un servicio de transporte deben introducirse en el mercado español con igualdad de condiciones".

Por su parte, un portavoz de Uber France indicó que "estar considerada como una empresa de transporte no cambia las reglas actuales a las que están sujetos en la mayoría de países europeos".

En base a la decisión final del TJUE, que se espera en los próximos meses, el tribunal de Barcelona deberá fallar en el caso de Élite Taxi contra la plataforma estadounidense.

Miles de taxistas se manifestaron de nuevo a finales de marzo en Madrid y Barcelona contra las aplicaciones de transporte VTC, como Uber o la española Cabify.

Uber, cuya actividad fue suspendida por la justicia española en 2014, regresó a Madrid en marzo de 2016 con un servicio de UberX más reglamentado, y Cabify está disponible en varias ciudades del país.