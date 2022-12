Ucrania: evacúan a 20 mil personas por explosión de armería con 138.000 toneladas de proyectiles

Se investiga si fue un acto de sabotaje, pues el arsenal estaba destinado a combatir rebeldes prorrusos.

Los depósitos albergaban municiones y obuses, principalmente de artillería y hasta el momento no se conoce si la emergencia cobró vidas.

Las autoridades locales anunciaron la evacuación de la población en un radio de cinco kilómetros.

El armamento almacenado iba para tropas en las zonas limítrofes del este, según la cadena de televisión ucraniana One Plus One TV.

En diciembre de 2015, "ya se produjo un intento de incendiar los depósitos de armas en Balakliia", según la misma fuente.

Al menos dos personas murieron en octubre de 2015 en una serie de explosiones en un depósito de municiones en Svatové, pequeña ciudad próxima a la línea de frente.

Los depósitos, en los que se almacena gran cantidad de armamento en ocasiones en condiciones bastante rudimentarias, son atacados a veces por los rebeldes.

El conflicto entre separatistas prorrusos y fuerzas ucranianas, que comenzó en abril de 2014, ya ha dejado más de 10.000 muertos.