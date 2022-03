Ucrania prohíbe a periodistas tomar fotos de militares para evitar revelar lugares estratégicos

En Irpín, Ucrania, se ha prohibido el acceso de periodistas a la ciudad como medida preventiva para proteger a las fuerzas armadas del asedio ruso. El anuncio fue dado a conocer luego del ataque del que fueron víctimas el periodista estadounidense Brent Renaud y el fotoperiodista colombo-estadounidense Juan Arredondo .

Desde la fecha y hasta un nuevo aviso, ningún periodista podrá entrar a la ciudad de Irpín, indicó el alcalde Oleksandr Markushin, quien afirmó que el flujo de contenido publicado por los reporteros del mundo ayuda a revelar posiciones militares estratégicas a las tropas rusas. “Les pido que temporalmente, y durante el periodo de liberación de nuestra ciudad, no tomen fotografías de las posiciones de nuestros soldados”.

El anuncio del alcalde llega un día después del ataque contra el periodista estadounidense Brent Renaud y el fotoperiodista colombo-estadounidense Juan Arredondo, quienes se preparaban para documentar el éxodo de quienes huyen de la ciudad para evadir los ataques rusos.

Horas después del ataque, se logró confirmar que Renaud no hacía parte del grupo de trabajo de The New York Times , como se creyó en un comienzo ya que el periodista tenía entre sus pertenencias una insignia del medio.

A las voces de rechazo contra el ataque que sufrieron los reporteros se sumó la Unesco, pues el Órgano de gobierno de áreas protegidas envió un comunicado en el que hizo un llamado para que se garantice la protección de los trabajadores de medios de comunicación.