Un amor sin techo: el fuerte lazo entre habitantes de la calle y sus mascotas

Se ve diariamente en las calles de cualquier ciudad del mundo, personas sin hogar que deambulan por allí y cuya única compañía para la vida es un peludo que los sigue fielmente con un amor profundo.

Esa relación especial fue la que capturó precisamente Levine en su serie "Lifelines". Ella captó entrañables momentos en lugares que estas personas llaman "su hogar": puentes, bosques, calles. La falta de medios económicos no hace mella en la relación especial entre los dueños y sus animales.

"Sin importar la razón de su situación, la población sin techo se apoya en sus mascotas para muchas cosas, la más importante su compañía. Muchos de ellos usan sus pocos recursos para proveer sustento al animal: comida, cama, etc. Porque su amor por este ser sobrepasa todas las prioridades en la vida, ellos quedan con poco para sobrevivir", explica la fotógrafa en la página oficial del proyecto www.lifelinesproject.org

La intención de esta serie, además, es apoyar la labor de programas como 4Paws, de la Animal Trustees of Austin, que ofrece atención y apoyo a mascotas de comunidades vulnerables como la de los habitantes de calle.

El programa ofrece esterilizaciones, vacunas y servicios veterinarios para las mascotas de la comunidad sin hogar de la zona central del estado de Texas, en Estados Unidos.

La serie completa y otros trabajos con mascotas se pueden apreciar en la página oficial de Norah Levine www.norahlevinephotography.com