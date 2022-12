Un centenar de estudiantes provoca escándalo de ‘sexting’ en EE. UU.

Un centenar de estudiantes de una pequeña ciudad de Colorado, en el oeste de Estados Unidos, se intercambiaron entre 300 y 400 fotos de ellos desnudos, una práctica conocida como ‘sexting’.

La escuela de Canon City dio a conocer el caso el miércoles, explicando en su cuenta de Facebook que un grupo de alumnos "había hecho circular fotos de ellos mostrando partes íntimas de su cuerpo o su ropa interior".

Las autoridades iniciaron una investigación para determinar si algún adulto participó en el tráfico de imágenes, además de si se trata de un caso relacionado con la pornografía infantil.

Algunos de los protagonistas de las fotografías no tienen más de 13 años, de acuerdo con el diario The New York Times.

Los implicados, gran parte de ellos miembros del equipo de fútbol americano de la escuela, podrían ser acusados formalmente de varios delitos, según el centro escolar.

"Hace años que pasa esto", explicó una alumna de Canon City a la cadena de televisión local KRDO13.

Según ella, algunas jóvenes fueron coaccionadas a enviar fotos.

Muchos de los estudiantes usaron aplicaciones como Phone Vault para esconder las imágenes, cuyo icono en la pantalla de los teléfonos inteligentes se parece a una calculadora.

Los responsables de la escuela celebraron el jueves una asamblea general para avisar a los padres e informarles sobre las redes sociales que sus hijos pueden usar para mandar este tipo de contenido.

El sheriff de Canon City, Paul Schultz, reconoció que el problema sobrepasa la capacidad de gestión de la ciudad. "Con las nuevas tecnologías, estas imágenes llegan a todos lados", aseguró.