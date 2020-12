Un colombiano es el primer latino del programa DACA en ganar prestigiosa beca de Oxford

Santiago Potes es el joven colombiano que se convirtió en el primer latino del programa DACA en obtener una prestigiosa beca para estudiar en la Universidad de Oxford, Inglaterra .

Nació en Cali y habría crecido ahí de no ser porque su familia fue hostigada por las FARC. Por su edad, pertenece a la generación de los dreamers. El programa DACA le permitió regularizarse y le despejó el futuro.

“Soy colombiano y hablo con acento colombiano, pero soy completamente americano y entonces creo que el programa DACA fue la primera vez que me reconocieron como estadounidense. Entonces siento que quiero proteger este programa”, indicó Santiago Potes, primer latino de DACA en obtener la Beca Rhodes.

Llegó a Miami con sus padres cuando tenía 4 años y muy pronto aprendió qué es ser indocumentado.

“Me enteré de que era indocumentado la mañana en que el Servicio de Inmigración y Aduanas apareció en nuestra puerta para deportarnos. Creo que debí tener 11 o 12 o 10 y fue una locura porque teníamos que irnos. Recuerdo que mi padre me dijo que solo podía llevarme una cosa y teníamos toda nuestra casa allí, pero decidí llevar mi mochila porque quería seguir yendo a la escuela”, aseguró.

Él y su familia escaparon por la puerta trasera. Ese día se salvaron, pero tiempo después su padre fue deportado.

Desde la primaria, los maestros descubrieron su inteligencia y una maestra cubana le enseñó que la educación podía cambiar su vida.

Hoy habla nueve idiomas y acaba de graduarse de la Universidad de Columbia, en Nueva York, pero su camino apenas comienza. Obtuvo la prestigiosa Beca Rhodes para hacer su postgrado de Relaciones Internacionales en la Universidad de Oxford, en Inglaterra.

“Todavía no lo creo porque siento que esta beca no es para mí. Está destinada a personas que han tenido calificaciones perfectas, ya sabes, que son como personas perfectas y definitivamente no soy eso”, expresó.

Ahora será un ejemplo del poder transformador de la educación, como le enseñó la cubana cuando apenas era un niño.