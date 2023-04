Un cuerpo en una maleta, el aterrador hallazgo que hizo un jardinero

Un jardinero hizo un escalofriante hallazgo mientras trabajaba en localidad de Benahavís, en Málaga, España. Descubrió que habían enterrado un cuerpo en una maleta.

Según la información divulgada por el diario El Mundo, el hombre primero encontró un cráneo “y después el esqueleto con la maleta”, señaló una testigo.

Las autoridades han indicado que los restos óseos del cuerpo en una maleta pertenecerían a una mujer que tenía entre 25 y 40 años y, según los médicos forenses, esta habría muerto hace 15 años.

En el sitio también fueron encontrados una bolsa con ropa de mujer, dos fregonas (traperos) y dos discos de sierra oxidados, que al parecer se habrían usado en el crimen de la víctima.

Tras el hallazgo del cuerpo en una maleta, la Guardia Civil realizó un rastreo en la zona con perros entrenados, esto con el fin de localizar más restos humanos.

Además, analizarán el cadáver de la mujer para verificar si su ADN coincide con el de alguna persona que haya sido reportada como desaparecida hace 15 años.

Otro aterrador caso, pero en México

En México, también hallaron los cuerpos de dos jóvenes que habían desaparecido. Sin embargo, no los encontraron por accidente, como ocurrió en el caso de España, sino por el sueño que uno de los padres de las víctimas aseguró haber tenido.

“A diario le pedía a Dios y a la Virgen que me dijera y un día se me manifestó mi hijo en un sueño y me dijo 'en el baño y el número de la casa', y ahí fue donde lo encontré”, relató Guadalupe Gutiérrez, papá de Javier, una de las dos víctimas.

A casi 100 días de su desaparición, el hombre hizo caso a ese mensaje, llegó a la vivienda y empezó a cavar hasta que encontró los restos de su hijo y de Hugo Garrido bajo el piso de un baño.

Era una fosa clandestina que había sido excavada en una casa abandonada, ubicada en la misma zona donde desaparecieron los dos jóvenes.

Según las investigaciones, los jóvenes fueron atacados por desconocidos mientras dejaban a unas amigas en sus viviendas. Pese a la presunta inacción de las autoridades, los familiares no desfallecieron y finalmente hallaron a sus hijos.

“Es increíble que nos educan desde el principio diciendo que si te portas bien te va a ir bien y no es cierto, ya vimos que no es cierto, es una decepción muy grande, se llevaron a lo mejor de cada familia”, señaló Raúl, el papá de Hugo.