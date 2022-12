Un grupo de mujeres pide al papa que revise el celibato de los sacerdotes

Un grupo de 26 mujeres ha escrito una carta al papa Francisco para solicitarle una revisión de la disciplina del celibato, ya que han vivido o viven una relación sentimental con un sacerdote y querrían hacerlo sin ocultarse, según publica este lunes el diario italiano "La Stampa".

La Santa Sede no ha realizado ningún comentario respecto a esta información publicada asimismo durante el fin de semana por el suplemento especializado en información vaticana, "Vatican Insider", perteneciente al citado rotativo turinés.

"Somos un grupo de mujeres que escribe para romper el muro del silencio y de la indiferencia con el que nos topamos cada día. Cada una de nosotras mantiene, ha mantenido o querría mantener una relación sentimental con un sacerdote", afirma el escrito reproducido por dichos medios.

En este sentido, las firmantes lamentan que las alternativas a la situación que padecen son "o el abandono del sacerdocio (de sus parejas) o la perpetuación de una relación amorosa en secreto".

"El servicio a Jesús y a la comunidad sería desempeñado con mayor fuerza por un sacerdote que conjuga su sacerdocio con la vida conyugal", señala la misiva reproducida por dichos medios.

En la Iglesia Católica de rito latino, el celibato eclesiástico, es decir, la renuncia al matrimonio y la promesa de castidad, es obligatorio para los sacerdotes desde el II Concilio de Letrán, en 1139. No lo es, por el contrario, en las iglesias católicas de rito oriental.

El papa Francisco aún no se ha pronunciado al respecto.

Quien sí se mostró tajante sobre el papel del celibato en la Iglesia romana fue su antecesor, Benedicto XVI.

Ratzinger, de quien se sabe que en su juventud tuvo dudas sobre esta disciplina, llegó a defender el "valor sagrado" del celibato, aunque reconoció que no se trataba de "un dogma".