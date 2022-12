Un herido y varios derrumbes tras dos sismos en Italia

El segundo sismo, más fuerte y largo que el primero, causó varios derrumbes en la región, azotada por una fuerte lluvia, según testimonios de los periodistas de RAI News que se dirigían a la zona, a unos 130 kilómetros de Roma.

"El segundo sismo fue largo, terrible. Ha sido el más fuerte que he sentido. Afortunadamente todos estaban fuera de sus casas y por ello creo que no hay víctimas", aseguró el alcalde de Ussita, Marco Rinaldi, al noticiero de televisión SkyTG24.

Los epicentros de los dos sismos se encuentran alrededor de 10 kilómetros de la ciudad de Visso, no distante de Ussita, en la región de Marcas, según el Instituto de Geografía y Vulcanología (IIGV).

"Parecía que se trataba de dos personas, pero en realidad hay un solo herido", indicó desde Rieti (centro) Fabrizio Curcio, portavoz de la Protección Civil, en su primer informe oficial.

Los socorristas han tenido que asistir a numerosas personas por malestares y pánico, ya que muchos sobrevivieron al devastador terremoto del 24 de agosto que provocó la muerte de unas 300 personas.

"Están destrozados. Nos estamos concentrando en las personas, porque es una población que está reviviendo lo mismo que ocurrió hace dos meses con el terremoto de agosto", dijo.

"Hay derrumbes en todas las aldeas afectadas, estamos en contacto con todos los alcaldes y presidentes de la Región, los cuales están trabajando para ayudar a la población", aseguró el funcionario.

"Es muy difícil hacer una evaluación de la situación debido a la oscuridad, además la región está afectada por el mal tiempo. Hay que esperar la luz del día", precisó Curcio.

"En Castel S'Antangelo sul Nera falta la luz. Hemos enviado faros y personal", explicó pocas horas antes p Cesare Spuri, de la Protección Civil de Marcas.

Los dos movimientos sísmicos fueron percibidos muy claramente en Roma.

El primero se registró a 9 kilómetros de profundidad en la zona de Macerata, en las Marcas, localizada no muy lejos de las aldeas arrasadas en agosto.

El Instituto Geológico Estadounidense confirmó por su parte que detectó el primer sismo de magnitud 5,5 cerca de Visso, en la provincia de Macerata.

Derrumbes, lluvia, miedo

La zona afectada es una región montañosa, con numerosas pequeñas aldeas de difícil acceso y donde la circulación por las carreteras es imposible debido a los desprendimientos de piedras, según las imágenes de la televisión.

Las localidades más cercanas al epicentro son Castel Sant'Angelo sul Nera, Visso, Ussita y Preci, precisó en un comunicado la protección civil.

Según la cadena de noticias RAI News, la conexión eléctrica en las zonas afectadas quedó interrumpida y numerosas personas salieron a las calles en Pescara, Ancona, Arezzo, donde cundió el pánico.

Según testimonios citados por la televisión, se registraron nuevos derrumbes en las "zonas rojas" de Castel San'Angelo sul Nera donde no se podía circular desde el sismo del 24 de agosto.

Se teme por una iglesia antigua medieval de Norcia, mientras las autoridades locales suspendieron las clases el jueves en todas las escuelas locales.

En Roma, las ventanas y puertas de numerosos edificios fueron azotadas por el sismo, por lo que muchas personas abandonaron sus oficinas y domicilios.

El sismo, que se sintió también en Florencia y Nápoles, según los expertos de IIGV, "está conectado con el terremoto del 24 agosto".

"Hemos registrado derrumbes por todos lados. Se desplomó una iglesia, una residencia y hasta las muralla que protege ", sostiene el alcalde de la pequeña aldea de unos 500 habitantes de Ussita, Marco Rinaldi.

En total 41 equipos de bomberos han sido desplegados a la zona, informó el ministerio del Interior.

Un edificio del casco histórico así como la sede la universidad de Camerino, un centro habitado por unos 10.000 habitantes, quedaron gravemente dañados tras el segundo movimiento sísmico.

El primer ministro, Matteo Renzi, quien regresó inmediatamente a Roma de una visita a la región de Campania (sur), anuló su participación en un programa de televisión y está en permanente contacto con los responsables de la Protección Civil.