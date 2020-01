Un hueco se abrió repentinamente en calle de China, se tragó un bus y dejó seis muertos

En video se ve que la secuencia ocurre a plena luz del día, frente a una parada de autobús. Tras entrar al socavón, hubo una explosión.

Un gigantesco socavón se abrió repentinamente en una carretera de una gran ciudad de China, tragándose un autobús lleno de pasajeros y causando 6 muertos y diez desaparecidos, informaron medios públicos.

El hormigón de una calle muy frecuentada de Xining, capital provincial de Qinghai (noroeste), cedió el lunes hacia las 17H30, hora local, y se hundió, tragándose el vehículo hasta la mitad y provocando una explosión, indicó la televisión pública CCTV.

#China A bus fell into a suddenly developed sinkhole when passengers were boarding the bus at the bus stop.

Explosions and fire are visible from the sinkhole.

This happened in Xining, Qinghai Province; some sources suggest 13 were injured and 2 are still missing. pic.twitter.com/ieB1TdnfvX

— W. B. Yeats (@WBYeats1865) January 13, 2020