Un niño abandonado de dos años fue amamantado por una perra en Chile

De madrugada, descalzo y tomando leche de una perra. Un niño de dos años abandonado por su madre peruana fue encontrado en estas condiciones por la policía en un taller mecánico en el norte de Chile.

"Esta es una noticia que nos da mucha vergüenza", dijo a periodistas este jueves la directora del Servicio Nacional de Menores (Sename), Marcela Labraña, al confirmar la información publicada por medio locales de la ciudad de Arica (a unos 2.000 km al norte de Santiago).

El niño fue hallado la madrugada del miércoles dentro de un taller mecánico luego de una denuncia de vecinos.

En este lugar la madre -de nacionalidad peruana- vivía junto al niño desde hacía un mes. Cuando la policía los encontró, el niño estaba siendo amamantado por una perra y su madre estaba ebria en el mismo lugar.

"Era un niño que no solamente no estaba limpio; era un niño que está siendo amamantado por una perra y me parece que esa es una situación que nadie debería estar viviendo", describió Labraña.

"No sabemos a ciencia cierta si esto (ser amamantado por una perra) le salvó o no la vida", agregó.

El menor -identificado como Adrián- fue trasladado hasta el Hospital de Arica, donde se constató que no se encontraba en condiciones de desnutrición, aunque sí con varios signos de abandono. En el hospital fue visitado por su padre, quien mostró su intención de quedarse con su custodia.

Después de estabilizarlo, será trasladado a una residencia de cuidado de menores, mientras que la madre deberá enfrentar a la justicia ya que el Sename presentará en su contra una denuncia por "abandono de menor".

De proceder la denuncia, probablemente la madre pierda la custodia del niño y arriesgue, además, hasta cinco años de cárcel.

"Hoy día nos ha sorprendido cuando a la orilla de una playa de Europa vimos a un niño emigrante flotando muerto, pero acá en Chile a plena luz del día está ocurriendo una situación completamente inaceptable", concluyó la directora del Sename.