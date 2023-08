¿Un ovni? Captan extraña figura luminosa en cielo de Ciudad de México

Imágenes de un supuesto ovni en el cielo de Ciudad de México dieron que hablar en las redes sociales. La figura luminosa, según el usuario que compartió las fotos, fue captada en la avenida Calzada General Ignacio Zaragoza.



"¿Realmente han aumentado este tipo de avistamientos o solo es sugestión colectiva? ¿Qué está pasando realmente?", escribió un internauta. Por su parte, algunas personas siguen la creencia de que se trata de un ovni, pero otras, dicen que simplemente es el reflejo del lente de una cámara.

"Es el reflejo en el lente de la cámara, de las lámparas del alumbrado público"; "Yo sí creo que los extraterrestres podrían llegar muy pronto a la Tierra y esos ovnis son la prueba", y "Eso es pura edición, la gente cree todo lo que ve", fueron algunas opiniones.

Supuesto #ovni visto hace una hora sobre la calzada Ignacio Zaragoza #CDMX dirección #ixtapaluca #Edomex, realmente han aumentado este tipo de avistamientos o solo es sugestión colectiva? @jaimemaussan1 que esta pasando realmente?? pic.twitter.com/jr0PPcOe1h — ARTURO ENKI SAND (@ARTUROSAND79) August 2, 2023

De otro lado, en la televisión de Perú ocurrió un hecho que le está dando la vuelta al mundo: mientras un periodista hacía un reporte en vivo apareció lo que sería un ovni. Ni el reportero ni las personas que estaban en el set se percataron de la presencia del objeto que se divisaba a lo lejos.

La aparición del supuesto ovni se dio en medio de una transmisión del canal Latina y mientras el reportero hablaba sobre la actividad del volcán Ubinas, ubicado en al sur de Perú y que por estos días ha generado varias alertas y emisión de cenizas.

Publicidad

“En horas de la mañana se veía bastante ceniza por algunas poblaciones de Arequipa, inclusive desde este mirador se observaba eso”, dijo el comunicador al hablar de la situación del volcán y dirigiendo su mirada al cielo.



Fueron los usuarios de las redes sociales los que vieron una extraña figura que se asomaba en el cielo, misma que aparecía y desaparecía por cortos lapsos.

“He limpiado varias veces la pantalla del celular, pero no veo el ovni”; “Es una nube muy pequeña”, “Creo que es un dron”, “Se me salen los ojos del esfuerzo, pero no veo ningún ovni”; “Era la Luna, a veces sale de día”; “Sí se ve que aparece y desaparece”, “Es el reflejo de la cámara”, fueron algunos de los comentarios de los internautas.

El reporte de este supuesto ovni en Perú llega luego de que un militar en retiro de Estados Unidos asegurara que el gobierno de ese país tiene en su poder restos humanos y de ovnis. Las declaraciones de este oficial se realizaron bajo juramento en el Congreso de esa nación norteamericana.

Publicidad

Se trata de David Grusch, exoficial de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, quien sostuvo que ese país tenía información, con múltiples detalles, sobre los ovnis y que habría sido ocultada por las autoridades durante varias décadas.

Además, puntualizó que otros tres antiguos miembros del Ejército también aseguraron haber visto objetos voladores no identificados.

Grusch también recalcó que Estados Unidos cuenta con un programa para estudiar la supuesta tecnología extraterrestre e intentar reproducirla a través de la llamada ingeniería inversa.