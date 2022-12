Un pastor evangélico dará la batalla contra Maduro en elecciones presidenciales de Venezuela

Javier Bertucci está vinculado a investigación de Papeles de Panamá. Lilian Tintori advirtió que quienes se inscriban en comicios serán considerados maduristas.

El pastor evangélico de 48 años anunció el domingo su candidatura a las elecciones presidenciales venezolanas del 22 de abril, en las que el mandatario Nicolás Maduro optará a la reelección.

"He decidido (...) junto al clamor de mucha gente desesperanzada (...) delante de mi señor, poner mi nombre y el liderazgo que por gracia tengo como opción a las próximas elecciones presidenciales", dijo Bertucci durante un acto religioso en la ciudad de Valencia (norte).

Tras casi un mes de haberse anunciado el adelanto de los comicios, Bertucci surge como el primer contrincante de Maduro, enfrentado a una aguda crisis económica con escasez de alimentos y medicinas.

La coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) aún no decide si participará, en medio de divisiones entre la veintena de partidos que la conforman.

El religioso no precisó qué partido lo respaldará.

Con el lema "El evangelio cambia", Bertucci, nacido en Guanare (noroeste) y muy activo en las redes sociales, dirige un movimiento de voluntarios en la iglesia cristiana Maranatha que reparte comida en zonas empobrecidas.

En un escenario con juegos de luces, el pastor afirmó que Venezuela "tendrá que prepararse para oír en cadena (de radio y televisión) todos los domingos el mensaje de esperanza que ha cambiado a miles en esta iglesia y va a cambiar a millones en este país".

Según Bertucci, "la única forma de que haya cambio en Venezuela" es que en las próximas elecciones la participación sea masiva.

Una investigación periodística basada en las filtraciones de los Panamá Papers y difundida en el portal Armando.info lo vinculó en 2016 con una empresa panameña de importación de alimentos, señalamientos que negó en una rueda de prensa.

Las votaciones, que se realizan tradicionalmente en diciembre, fueron convocadas de forma anticipada por la Asamblea Constituyente oficialista que rige en Venezuela con poderes absolutos.

