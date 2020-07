Un pensionado que organizaba marchas en contra del aislamiento murió por COVID-19

Como siempre llevó una vida sana y enérgica, que incluía un férreo activismo político, este hombre argentino no creyó que pudiera ser afectado por el coronavirus.

Además de no dar crédito a la pandemia, dedicó sus últimos días de vida a hacerle contra, sin saber que resultaría infectado y que este virus le iba a causar la muerte.

Según familiares, el hombre promovía virtualmente las marchas en contra de las medidas de confinamiento y en varias ocasiones fue visto en el icónico Obelisco de Buenos Aires.

Aunque le advirtieron, Ángel José continuaba convencido de su causa y era administrador de dos páginas de Facebook: Argentina no se rinde y La República nunca será roja, donde se llamaba a las marchas.

Marita Riera, prima del jubilado, relató a Infobae que más de una vez se le advirtió, pero finalmente pagó el precio de su incredulidad. Después de una semana de haber asistido a una concentración “me llama y me dice ‘me la pesqué’”, explicó la mujer.

Vinieron los síntomas acompañados de presuntos descuidos del sistema de salud, a donde le tocó acudir por su deterioro. No obstante, según Marita, los médicos lo trataron con medicamentos relacionados a algún tipo de alergia.

Una comunicación inconclusa con una compañera de creencias prendió la alarma en su familia. Una hijastra fue a visitarlo tras ser notificada de que Ángel no respondía los mensajes y con ayuda de las autoridades abrieron la puerta de su domicilio, donde el cuerpo reposaba en el suelo.

Primeras pesquisas indicaron que había fallecido por un infarto, sin embargo, la autopsia determinó que las causas del deceso eran neumopatía y COVID-19.

“Él me decía: ‘Me voy caminando a todas partes, no me va a agarrar nada'”, recuerdan sus familiares. Los grupos de Facebook tienen mensajes de condolencias por la muerte de su compañero, pero siguen convocando más reuniones para desconocer las medidas de protección.

“Es como si no hubieran entendido. Falta conciencia”, lamentaron sus allegados, quienes decidieron romper el silencio y relatar a medios locales el desafortunado desenlace de Ángel José el pasado 16 de junio.

