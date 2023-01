Un S.O.S. en la nieve le salvó la vida a un hombre que estuvo 23 días a la intemperie y bajo cero

Un sorpresivo incendio en una madrugada de diciembre pasado redujo su casa en Alaska a cenizas. Su perro murió en medio de las llamas.

Cuando todo comenzó a arder en su vivienda, Tyson Steele cogió cosas para dormir, como sábanas.

"Traté de sacar todo tan rápido como pude, pero se esparció muy rápido cuando me di cuenta, solo cogí algunas cosas y salí de ahí”, recordó desde la casa de su familia en Lake City, Utah, donde se recupera.

Sin embargo, lamento no poder salvar a su perro, con quien vivía hace seis años.

"Trabajé hasta muy tarde en la noche tratando de recuperar la comida, eran aproximadamente las dos de la mañana cuando sucedió el incendio, con menos de 15 grados afuera”, narró.

Las primeras noches de los 23 días en los que estuvo en la intemperie, durmió en una gruta de nieve y luego lo hizo en un pequeño refugio que construyó con lo que quedó de su casa.

Con una camiseta, pantalón y botas sobrevivió al intenso frío. Haber sido scout y las enseñanzas de su abuelo también le ayudaron a no perder la esperanza.

Él "me hablaba mucho de habilidades de supervivencia, de cómo generar fuego, cómo sobrevivir a bajas temperaturas y cosas como esas que me inspiraron", dijo.

“Yo sabía que alguien vendría, yo sabía que alguien se daría cuenta de que algo andaba mal, porque mi familia extrañaría mis llamadas en Navidad”, sostuvo Tyson.

Y pensó que si lo buscaban sería por aire, así que dibujó con cenizas un enorme S.O.S. en la nieve.

Su idea resultó y fue hallado por un helicóptero.