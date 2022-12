Un soldado saudí muerto y 10 heridos por tiroteo en la frontera con Yemen

El departamento agregó en una nota recogida por la agencia oficial SPA que los militares estaban en el paso fronterizo de Al Hisn, en la región de Asir en el sureste del país, cuando un grupo desconocido abrió fuego contra ellos de forma intensa desde dentro del territorio yemení.

El presidente Abdo Rabu Mansur Hadi había reubicado su sede tras huir de Saná, controlada por los rebeldes.

La nota de exteriores saudí explicó que los disparos fueron realizados desde una zona montañosa situada frente al paso fronterizo y que las fuerzas saudíes, con el apoyo de la infantería, respondieron al ataque.

La fuente también subrayó que la situación ya está bajo control.

Además, precisó que los 10 soldados heridos fueron hospitalizados y que sus heridas no son graves.

El portavoz de la operación militar encabezada por Riad, el general saudí Ahmed al Asiri, había revelado que los cazas de la coalición han bombardeado en los últimos días concentraciones de milicianos hutíes que intentaban aproximarse a la frontera con Arabia Saudí.

Los hutíes, que controlan el norte del país y parte del sur, tienen su principal bastión en la montañosa provincia de Saada, fronteriza con Arabia Saudí.

Soldados de la Marina egipcia desembarcan en el puerto yemení de Adén

Decenas de soldados de la Marina egipcia desembarcaron este jueves en el puerto yemení de Adén, donde los rebeldes hutíes libran duros combates con las milicias leales al presidente Abdo Rabu Mansur Hadi, que se encuentra refugiado en Arabia Saudí, según testigos.

Esta es la primera información sobre el desembarco de tropas en el país, que no han entrado en combate -según las fuentes-, desde que hace una semana se anunció el comienzo de la operación "Tormenta de Firmeza" cuyo objetivo es restablecer a Hadi en el poder.

Según un funcionario del puerto de Adén, los soldados se han desplegado en el puerto para asegurar la operación de evacuación de ciudadanos extranjeros en el puerto y no para intentar detener el avance de los rebeldes.

En el marco de la ofensiva militar liderada por Riad contra el movimiento chií de los hutíes, El Cairo envió cuatro fragatas hacia las costas yemeníes para bloquear sus puertos y proteger el estrecho de Bab al Mandeb, por donde pasa el tráfico marítimo que atraviesa el Canal de Suez, entre el Mediterráneo y el mar Rojo.

Testigos indicaron a Efe que los rebeldes cuentan con tanques, con los que se enfrentan a las fuerzas leales al presidente, que tienen en su posesión vehículos blindados, en el barrio de Kriter, donde se encuentra el casco antiguo de la ciudad.

Hamida Qasem, un habitante de la zona aseguró a Efe vía telefónica que "los choques son muy violentos, las explosiones hacen temblar las viviendas".

"La situación es dramática, están cayendo obuses en las casas", añadió Qasem, que agregó que numerosos niños y mujeres se han refugiado en las mezquitas con la esperanza de que no sean blanco de los ataques de las distintas facciones.

Según las fuentes, viviendas y vehículos civiles has sufrido el impacto de cañonazos de tanques y de obuses de lanzagranadas, así como de morteros.

Fuentes de los hutíes aseguraron que el movimiento rebelde se ha hecho con el control del Palacio Presidencial, situado en el barrio de Al Maashik, así como con la vivienda de Hadi, en la zona de Jur Mukasar.

Adén, en el sur del país, fue la ciudad elegida por Hadi para establecer su sede el pasado mes de febrero, después de huir de Saná, donde se encontraba custodiado por los rebeldes hutíes.

El pasado jueves, Arabia Saudí, a la cabeza de una coalición árabe, lanzó una ofensiva aérea contra los rebeldes para intentar frenar su avance hacia la ciudad de Adén.

Miembros de Al Qaeda en Yemen irrumpieron en una prisión de la ciudad costera de al-Mukalla y liberaron a unos 300 reclusos, incluyendo a decenas de insurgentes, dijeron fuentes de seguridad, añadiendo que los rebeldes chiíes se han abierto camino hacia el centro de Aden desde el oeste.

Insurgentes de Al Qaeda estaban desplegados el jueves en las principales vías de acceso a al-Mukalla en un aparente intento de bloquear cualquier iniciativa para recuperar la ciudad, agregaron los responsables.

La toma de al-Mukalla se produce mientras la campaña de bombardeos aéreos liderada por Arabia Saudí contra los rebeldes chiíes, conocidos como hutíes, entró en su segunda semana.

Los hutíes y sus aliados rompieron las defensas de las fuerzas leales al presiente Abed Rabbo Mansur Hadi en la ciudad costera de Aden el jueves, llegando hasta el centro de la ciudad.