Un trino en Venezuela lo puede llevar a la cárcel

El caso más reciente le ocurrió a un usuario que publicó la ruta del avión presidencial, una información de libre acceso en la red.

“Yo creo que, así como el caso de él, hay muchos que también están en esas condiciones, de que no debieran acusarlo de algo, que no hay por qué acusarlo”, dice la hermana del dueño de la cuenta @aereometeo.

Pero no es el único caso. Recientemente encarcelaron a dos bomberos del estado Mérida por difundir en Youtube un video haciendo sátira sobre la figura presidencial.

La publicación de una foto del hijo de Maduro en una fiesta también le costó varios días de cárcel a un venezolano en Maracaibo.

Desde 2014 se contabiliza la detención de 20 personas, la mayoría ya están en libertad con medidas cautelares. Vea más del tema: Por comparar a Maduro con un burro, arrestan a dos bomberos en Venezuela