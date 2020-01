“Una acción terrorista es la más probable”: análisis de la tensa situación entre Irán y EE. UU.

El coronel (r) Luis Marín, especialista en geopolítica, dice que “para una Tercera Guerra Mundial solo se necesita que haya ocurrido una Segunda, y ya la hubo”.

¿Quién era Qasem Soleimani?

Soleimani era el jefe de las guardias revolucionarias iraníes, pero además era prácticamente el espíritu, el alma, de Hizbolá. Hizbolá es el partido de dios, es el grupo que ha tratado de extender geopolíticamente la proyección de la teocracia sobre el resto del Medio Oriente.

Si es considerado terrorista por la Casa Blanca, por qué se ordenó su baja en este momento y no antes

La razón es muy sencilla. Estados Unidos tiene la ley de la guerra contra el terror desde el 2001 y esa ley indica que EE. UU. puede actuar contra todos sus enemigos que estén fuera del continente en cualquier parte del mundo. Además, a este señor lo declararon terrorista hasta el año pasado y a la organización Cut, por eso no habían actuado contra él. Fueron ocho años del gobierno de Obama que fue muy laxo con lo que ocurre en el Medio Oriente y la seguridad exterior de Estados Unidos.

Puede ver:

¿Fue avezado Trump al ordenar el ataque contra Soleimani?

Me parece que no es avezado, me parece que para tomar una decisión de estas él tiene que consultar con el Estado Mayor Militar, tiene que consultar con sus asesores de seguridad nacional y tiene que consultar con los vecinos, porque esto afectaría a Arabia Saudita, Israel, la Unión Europea, y de una u otra manera lo consultó. Tuvo que haberle dado alguna señal a Rusia, como lo hizo cuando atacaron a Siria.

Cuáles son los intereses sobre Medio Oriente

Mundial: están los intereses de Rusia, China, Estados Unidos y la Unión Europea. Son potencias mundiales con intereses económicos y financieros y de negocios comerciales en esa región.

Regional: es una guerra a muerte que está declarada entre Arabia Saudita, que es sunnita, y entre Irán, que es chiita. Entre ellos dos están buscando desaparecerse o atacarse mutuamente. Dos islamistas con miradas diferentes del islam.

Local: es el componente religioso de los dos más el odiado estado de Israel. El objetivo de extremistas de lado y lado es desaparecer a Israel, que es el socio de Estados Unidos.

En Arabia Saudita está todo el petróleo, el emporio petrolero que surte a gran parte del mundo y que sustenta a Kuwait, Baréin, Emiratos Árabes Unidos, Qatar y otros reinos del golfo. Esos son objetivos para sabotaje porque si les dañan la producción petrolera a estos enemigos sunnitas entonces necesariamente alguien tiene que comprar el petróleo chiita.

Vea también:

Ubicación geográfica y riqueza petrolera de Irak, determinantes para la tensión entre Irán y EE. UU.

Cómo ejercería Irán la “venganza” que promete por la muerte de Soleimani

Puede ser una acción militar contundente, que habría que estudiarlo muy bien. O puede ser una acción económica o una acción de sabotaje al petróleo. Una acción terrorista es la más probable, que es por medio de las células de Hizbolá distribuidas en el mundo y con los socios que tienen en otros países.

La capacidad real de Irán es un secreto. Irán tiene una cadena de propaganda televisiva muy bien financiada y muy bien estructurada que es Hispan TV. Allí anuncian que tienen hasta misiles de largo alcance, hablan de misiles de 6.000 kilómetros, hablan de que reinician su capacidad nuclear y hablan de que tienen capacidad marítima para enfrentar a la flota naval de Estados Unidos o la Unión Europea.

En contexto: