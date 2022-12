¿Una aventura subida de tono por internet?, pilas con la sextorsión

De acuerdo con un reportaje publicado en BBC, realizado por el periodista Angus Crawford, Filipinas es uno de los países con más auge en este delito, donde en los últimos días se llevó a cabo un operativo para dar con el paradero de cibercriminales.

En la investigación de Crawford se reveló que son cientos de miles las víctimas alrededor del mundo.

Pero, ¿cómo operan? En su mayoría, son hombres que se hacen pasar por mujeres en las redes sociales y chatean con quienes buscan con quien pasar un rato.

Una solicitud de amistad es el anzuelo. Después animan a las víctimas a participar en “sexo virtual” que es grabado en cámara web.

¿Cuándo llega el chantaje? En el momento en la víctima se da cuenta del engaño, los criminales amenazan con hacer público el video si no les envían el dinero que piden. Es decir, pagan una vacuna.

Las autoridades, encabezadas por Interpol, aseguran que Filipinas es una de las plazas más complicadas de atacar y donde este crimen está avanzando a pasos agigantados. Las víctimas de esta red pueden llegar a pagar hasta 4.700 dólares para que no sean divulgadas las imágenes.

John, una víctima reciente de esta red, contó su testimonio para BBC:

“Me metí en Facebook y ella me dijo 'agrégame en Skype', así que la agregué y después me dijo 'prendamos la cámara y me desnudo para ti'", le dijo a Crawford. "Ella dijo que se lo contaría a mi familia y amigos, que se lo diría a mi hija, a mi esposa...que arruinaría mi vida, mi familia".

"Yo tenía mucho miedo, solo la idea de que ellos pudieran ver eso era realmente aterradora. Siento que quiero avisar a todo el mundo sobre esto...le pasa a mucha gente", confesó el hombre.

Así como este hombre, usted también puede ser víctima. No se deje engañar.