Una caleña estuvo en atentado en aeropuerto de Bruselas, esta es su historia

Foto: AFP

Desde su residencia y obedeciendo las órdenes de seguridad que el Gobierno de Bélgica entregó a los ciudadanos de Bruselas, tras los atentados perpetrados el pasado 22 de marzo en el aeropuerto y metro de la ciudad, la caleña Mary Villa contó cómo terminó afectada en este trágico ataque que dejó 34 muertos y 200 heridos.

En diálogo con Blu Radio Cali, la vallecaucana narró sobre el momento de las explosiones en el aeropuerto de Zaventem.

“Cuando se dieron las explosiones de las bombas, estábamos dentro del avión, íbamos a salir rumbo a Berlín de vacaciones. En este momento me encuentro en mi casa en Bruselas, haciendo caso a las normas de seguridad de permanecer dentro de las viviendas”, manifestó Villa.

“En Europa son muy puntuales, estuvimos esperando hasta las 8:20 a.m. que salía el vuelo, pasó el tiempo y no despegábamos. Por lo tanto, comenzamos a preguntarnos qué era lo que sucedía. Luego empezaron rumores de que se dieron unos atentados y explosiones. Finalmente, el piloto confirmó todo y nos dijo que no se podía arrancar hasta que lo ordenaran. Luego nos dijeron que todos los vuelos se habían cancelado”, relató la caleña.

“Nos hicieron bajar del avión y nos recogieron en unos buses especiales que estaban custodiados por policías y nos llevaron a un punto de encuentro. Las maletas no las entregaron, las de mano se quedaron dentro del avión, nos dijeron que iban a revisar una por una y que nos contactaban para entregárnoslas. Todo el perímetro del aeropuerto estuvo siempre custodiado, hubo una buena logística”, señaló.

La joven de 23 años y quien llegó a la capital de Bélgica en enero de este año para un intercambio académico, también habló sobre las medidas de seguridad que recomendaron las autoridades.

“Algunas partes del metro y lugares públicos se encuentran cerrados en la ciudad. El aeropuerto en donde fueron las explosiones está cerrado hasta nueva orden, nos han manifestado que esperan que los vuelos vuelvan a la normalidad el día viernes”, indicó la joven.

“Las autoridades nos dicen que las casas son los lugares más seguros para estar en este momento y que debemos no intentar salir a no ser que sea estrictamente necesario. Hay mucha seguridad y requisas en los metros, están revisando a todas las personas y sus maletas. La universidad envió un correo donde decían que este jueves se reanudarán las clases y dijeron que no se pueden llevar maletas grandes”, agregó.

Mary dijo que en la universidad en dónde ella estudia son más de 10 personas de Colombia que también están de intercambio, provenientes de Montería, Medellín y Cali.