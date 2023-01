Una carrera por la supervivencia: venezolanos completan 4 apagones en 20 días

Cortes más recientes dejan como víctimas a mujer de 81 años y niña de 4. Alimentos se dañan, no hay agua, datáfonos no sirven y no se puede pagar en efectivo.

Una mujer de 81 años murió por la falta de funcionamiento de los ascensores en un centro de salud del estado Aragua. Ella debía ser trasladada, pero fue imposible movilizarla.

En Caracas, una niña de 4 años falleció asfixiada cuando su casa, que era iluminada con velas, se incendió.

En los últimos 20 días, Venezuela ha estado al menos la mitad del tiempo sin luz. Una situación que ya pocos resisten.

El día a día del venezolano sin el servicio eléctrico se convierte en una carrera por la supervivencia que comienza por lo más básico: la comida. El temor de que aumente la escasez ha llevado a los ciudadanos a hacer compras nerviosas.

"La incertidumbre que existe actualmente hace que uno compre con mucha mesura, pues no se sabe si lo que está comprando lo va a perder al no haber electricidad", dice una residente de la capital.

Venezuela está otra vez a oscuras solo unas semanas después de haber sufrido el peor apagón de su historia.

La atención en los hospitales se ha visto seriamente afectada, así como la banca electrónica, tan necesaria por la hiperinflación y devaluación del bolívar; y sin electricidad tampoco hay agua, por lo que algunas personas recurren a fuentes naturales.

Corrupción y falta de mantenimiento en las instalaciones eléctricas son las causas que señalan los líderes políticos opositores, mientras que el régimen de Maduro responsabiliza a la oposición y a Estados Unidos por presuntos "sabotajes" al sistema eléctrico.

