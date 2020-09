Una cartagenera, víctima de xenofobia y discriminada por ser mujer, se lanzó a la política en Italia

La cartagenera Mónica Patiño, radicada hace 19 años en Italia , ha sufrido discriminación por ser mujer y xenofobia por ser colombiana. Ahora aspira a un cargo en la política de ese país.

“Sobre todo era el hecho de ser mujer y de ser extranjera, las cosas menos graves eran ‘lárgate a tu país’, ‘viniste de Colombia a decirnos qué tenemos que hacer’”, dice la abogada de los insultos que ha padecido.

Pero afirma que ser latina y mujer no es excusa para ser discriminada.

“Una de las veces donde yo he tenido que contestar fuerte es cuando la gente, no en un debate, pero en la vida normal me dice, ‘bueno, te metiste en política, es así’. No, yo me rehúso a que ese sea el lenguaje de la política y me rehúso a que esa sea la manera de dirigirse a una mujer, del partido que sea y de la corriente que sea, de derecha o de izquierda, ninguna mujer debe ser tratada de esa manera”, recalca.

Fue por eso que encontró en la política la forma “de ayudar a las personas y me ha pasado, por mi profesión y también por el hecho de estar en otro país, yo siento que las personas necesitan ayuda”.

“Yo quiero dejar un mensaje y es de la importancia de las mujeres en política, de la importancia de las mujeres preparadas en política, de la importancia de los inmigrantes en política y sobre todo la importancia de cambiar, de no ver siempre las mismas caras y además de creer en un objetivo, en un ideal y de conseguirlo”, subraya.

Mónica espera hacer historia el próximo 6 de septiembre y ganarse un puesto en el Concejo de Toscana.