Ronal Rodríguez, del Observatorio de Venezuela de la U. del Rosario, afirma que el Grupo de Lima debe buscar otras opciones en caso de que Maduro no ceda.

Agregó que la ayuda humanitaria no es significativa frente al drama que vive Venezuela y que la forma como intentaron ingresarla al país vecino era necesaria porque “hay mucha gente que no entiende cómo actúa el gobierno venezolano”.

