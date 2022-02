Una historia que nunca debería repetirse: la muerte de Drayke, niño de 12 años víctima de bullying

En Utah, Estados Unidos, hay conmoción por la tragedia de Drayke, un niño de 12 años que se quitó la vida tras sufrir acoso escolar. En medio del dolor, sus padres comparten su historia con la esperanza de mover conciencias sobre este flagelo, el del bullying, que anida en los centros educativos de todo el mundo.

El pasado 9 de febrero, la vida de Samie y Andrew Hardman cambió en cuestión de segundos. “Cada vez que cierro los ojos por la noche, escucho ese grito 'Drayke! Drayke!'”, cuenta el padre Andrew Hardman.

Eran los gritos de una de sus hijas llamando a su hermano, a quien había encontrado inconsciente. De inmediato, la familia lo llevó al hospital.

“La enfermera me dijo 'si lo vamos a salvar, este es el momento’ y mi instinto fue gritar 'salva a mi bebé!'", cuenta Samie Hardman, madre de Drayke.

Pero los esfuerzos no bastaron. Drayke Hardman, de tan solo 12 años, se había quitado la vida.

Según sus padres, es el devastador resultado de un año de soportar agresiones físicas y emocionales por parte de uno de sus compañeros de clase. La situación llegó hasta tal punto que Samie le hizo a su hijo preguntas que ninguna madre querría hacer: "¿piensas en el suicidio? ¿piensas en lastimarte? y él dijo que no”.

En ese momento, el colegio tomó acciones y el agresor fue suspendido temporalmente, pero el acoso continuó.

El bullying, o matoneo, es una problemática persistente en los centros educativos. Un reporte publicado por la Unesco en 2019 señala que 1 de cada 3 menores en el mundo ha sufrido algún tipo de acoso escolar, por esto, los padres de Drayke compartieron la historia de su hijo a través de redes sociales para generar conciencia.

"Los niños harán lo que quieran hasta que sepan que no está bien", enfatiza la madre de Drayke.

En memoria de su hijo, iniciaron el movimiento "Do It For Drayke" o "Házlo por Drayke," con el que esperan incentivar a los padres a enseñar bondad y compasión.

Líneas de atención en salud mental

Si usted desea ser escuchado, puede contactarse con alguno de estos números, cuentas o chats:



Línea 106

Línea psicoactiva: 01 8000 112 439

Línea Púrpura: 01 8000 112 137

Línea Calma: 01 8000 423 614

WhatsApp: 333 0333588

www.porquequieroestarbien.com

• Instagram: @hablandosolas