Una joven de 18 años demandó a los papás por publicar fotos suyas en Facebook 

“Estoy cansada de no ser tomada en serio por mis padres”, con estas palabras una joven austriaca anunció que demandará a sus padres por haber publicado a lo largo de su vida fotos en Facebook.

La joven le había pedido a su mamá y a su papá que eliminaran más de 500 imágenes que documentaban su niñez. Reprochó que todos los contactos en redes sociales de sus padres “Conocían sin pena todo, iba al baño o estaba desnuda en la cama”.

La joven, cuyo nombre no fue suministrado por el periódico austriaco Heute, llevó a sus parientes a los tribunales en un episodio que supera los límites de cualquier pataleta.

El caso plantea un dilema jurídico en redes sociales y pone en evidencia las diferentes normatividades al respecto. Mientras que en Francia publicar la foto de un menor en Facebook puede dar una multa de 45.000 euros o prisión, en países como Austria y Colombia el tema no ha sido legislado.

Un estudio citado por la publicación austriaca asegura que cuando un niño cumple 5 años, en promedio sus padres han subidos casi un millar de fotos suyas en redes sociales, es decir en promedio dos imágenes por día.