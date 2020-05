Una mujer fue sacada a patadas de un bus, literalmente, porque no usaba tapabocas

Aunque otros pasajeros se mostraron de acuerdo en dejar por fuera a esta persona, muchos critican haber recurrido a ese nivel de violencia.

Brasil es el país de Latinoamérica con el mayor número de personas muertas a causa del COVID-19: unas 8.500 personas han perdido la vida y se convierte en la sexta nación del mundo con más decesos por coronavirus.

Este preocupante número de personas infectadas se da, entre otras, por actitudes como la de esta mujer, que se negó a usar el tapabocas cuando se movilizaba en el transporte público de la ciudad de Salvador.

Un usuario que iba en el mismo bus registró en su celular el descontento de otros de los presentes porque la señora no acataba la medida de protección. En las imágenes, también se ve cómo dos hombres intentaron sacarla a empujones.

No obstante, ella se negó y se aferró a uno de los tubos. En ese instante, uno de los sujetos recurrió a una actitud mucho más violenta y la agarró a patadas.

Estação Pirajá mata escura mulher entrou no ônibus sem máscara e com tosse mudança do clima.

Veja pânico em Salvador @jairbolsonaro pic.twitter.com/Pdt34AW21K

— Bahia (@BahiaManoel2011) May 7, 2020