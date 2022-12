Una nevera vieja causó incendio en Londres que dejó 79 muertos

Rápida propagación del fuego se atribuyó al revestimiento hecho en el edificio donde vivían entre 400 y 600 personas.

"Tenemos evidencia pericial de que el fuego no empezó deliberadamente. El fuego empezó en una nevera", dijo la comandante de policía Fiona McCormick.

Los residentes del edificio indicaron en sus declaraciones que uno de los vecinos comentó que el fuego empezó por un problema con un enchufe.

Se trata de una heladera Hotpoint FF175BP, "un modelo que nunca había sido objeto de una retirada" del mercado, y que está siendo sometido a nuevas pruebas por el fabricante.

Tras la revelación de McCormack, el Gobierno ordenó exámenes independientes de este modelo de heladera.

Pese a ello, la rápida propagación del fuego se atribuyó al revestimiento de la Torre Grenfell. McCormack dijo que ni la cubierta ni el interior de este "superaron los tests de seguridad".

"Estamos considerando todos los delitos criminales, de homicidio para arriba", añadió sin precisar quiénes podrían ser objeto de tales imputaciones, aunque explicó que están examinando el "papel de todas las empresas implicadas en la construcción y renovación del edificio", además de las posibles infracciones de las regulaciones de seguridad y contra incendios.

El revestimiento se instaló como aislante y para embellecer el edificio, durante una renovación de la torre en 2016.

El gobierno de Theresa May estimó, basándose en datos de las autoridades locales, que hay 600 edificios, solamente en Inglaterra, que tienen el mismo tipo de revestimiento inflamable.

McCormick explicó que se habían retirado todos los cadáveres completos del edificio, pero expresó su temor a que el balance supere los 79 muertos porque quizás había inmigrantes irregulares entre los residentes, de cuya presencia en el edificio las autoridades no tenían constancia.