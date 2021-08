Una refugiada afgana desafió durante 10 años a los talibanes disfrazándose de hombre para sobrevivir

Los afganos exiliados ven con terror lo que pasa en su país. Una de ellas es Nadia Ghulam, autora, refugiada en España y quien lleva en su piel las huellas del horror que vivió en su país .

Una bomba cayó en su casa cuando tenía 8 años, y durante 10, se vistió de hombre para poder trabajar y sostener a su familia. Hoy hace un llamado de alerta.

“Yo cuando vivía como un hombre, hasta fui ayudante de un imán en una mezquita, y los talibanes me decían “vete a buscar a la gente para que vengan a rezar al mediodía” Mi trabajo era éste, me daban una rama, una madera para pegarle a la gente y traerlas a la mezquita rezar. Luego cuando ellos cortaban las manos en la plaza, era una niña, me daba mucho pánico, pero nos obligaban a ir a verlo porque así nos decían que aprendiéramos que hacer”, manifestó Nadia Ghulam.

Por eso, hoy desconfía de las buenas intenciones.

“Estas personas son súpersalvajes, es como si han dejado los animales del sol en la calle y dicen que ahora son domesticadas y no te comen, pero en cualquier momento te pueden morder”, declaró Nadia.

Publicidad

La también autora se confiesa angustiada por la suerte de su familia, pues ella es la única que logró escapar de Afganistán.

“Ahora están sufriendo mucho porque hay gente armada por todos lados y ellos no son gente que dejan en paz, aunque dicen, por ejemplo, anteayer entraron a mi casa, registraron todo y rompieron todo. Son gente que tienen armas, mi familia tiene mucho miedo a una guerra civil” ,agregó Nadia.