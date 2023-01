Unas 500 personas torturadas por motivos políticos documentó instituto en Venezuela

Una de ellas es Gregory, un estudiante de computación, que según su testimonio vivió un infierno por cuatro años.

Gregory tenía 20 años y estudiaba cuarto semestre de Computación en el Táchira cuando salió a protestar en 2014.

Lo que no sabía este hijo de una ciudadana colombiana era que tras su captura iba a ser víctima de cuatro años de torturas, fue acusado de terrorista y hoy, con temor, a narra a cuenta gotas su calvario.

“El día de mi captura me colocaron bolsas en la cabeza, me colocaron insecticida, electricidad en el cuello en la espalda, en los testículos, en el ano. Cuando me desmayaba me colocaban bolsas, la forma de despertarme era a cachetadas, y me decían en la universidad te la creías muy fuerte muy machito, y yo vomitando sangre”, señala.

Con Gregory, el Instituto Checo Casla ha documentado más de 500 casos de tortura en Venezuela, una práctica que se marca en el rostro de las victimas a juzgar por la mirada de expresos políticos como Alexander Tirado, a quien obligaron a caminar en asfalto caliente.

Los que están en Venezuela temen que sus declaraciones los ponga de nuevo tras de las rejas, por eso algunos prefieren huir del país.

El abogado Omar Mora Tosta, que ha defendido a civiles y militares, asegura que todos estos casos fueron denunciados, pero sin resultados.

“Más de una vez los hice desnudar ante los jueces que conocieron de este bizarro proceso y se demostró las lesiones que tenían. Pero no hubo ningún tipo de consecuencia, jamas fueron investigados estos hechos”, señala Mora Tosta.

La opositora Lilian Tintori le exigió a la ONU, junto con algunos expresos políticos, la presencia en Venezuela de la alta comisionada de Derechos Humanos, Michele Bachelet.