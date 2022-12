Unasur reconoció a Nicolás Maduro como presidente y pidió respetar resultados

La declaración emitida por los mandatarios de la Unasur en la madrugada de este viernes, al cabo de una reunión de unas tres horas, saludó a Maduro, presente en la cita, por su elección como presidente de Venezuela.

Además, los gobernantes expresaron que "cualquier reclamo, cuestionamiento o procedimiento extraordinario" que solicite alguno de los participantes de ese proceso electoral, "deberá ser canalizado y resuelto dentro del ordenamiento jurídico vigente".

La llamada Acta de Consenso también hizo un llamamiento para detener todo acto de violencia en Venezuela, a la vez que se invocó el diálogo para ello.

Además, envió las condolencias, a nombre de la Unasur, a las familias afectadas por las protestas violentas del lunes pasado.

Asimismo, acordó crear una comisión investigadora de los hechos violentos del 15 de abril, que causaron la muerte de ocho personas.

La reunión extraordinaria contó con la participación de los mandatarios de Argentina, Cristina Fernández; de Uruguay, José Mujica; de Brasil, Dilma Rousseff; de Colombia, Juan Manuel Santos; de Chile, Sebastián Piñera; y de Bolivia, Evo Morales; además de Maduro y el anfitrión peruano, Ollanta Humala.

Unas horas antes de la cita en Lima, el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela anunció la ampliación de la auditoría electoral al 100 % de los votos de las elecciones del pasado domingo, tal y como reclamaba el líder opositor, Henrique Capriles, que aceptó la decisión.

En horas de la noche del jueves y mientras en Lima se reunían los jefes de Estado de la Unasur para abordar la situación política en Venezuela, el CNE anunció su decisión tras más de siete horas de reunión, según medios locales.

"Hemos acordado (...) ampliar la auditoría de verificación ciudadana en su fase dos que se inició en el día de hoy para realizar la auditoría sobre el 46 % de las cajas de resguardo que no fueron auditadas el día de la elección", dijo la presidenta del CNE, Tibisay Lucena, en una declaración pública.

Lucena precisó que el CNE tomó esta decisión "atendiendo a una situación evidentemente particular", pero que "en ningún caso debe ser interpretada como escrutinio alguno".

El pasado domingo, el candidato chavista, Nicolás Maduro, ganó por un ajustado margen de 1,8 puntos (272.000 votos) sobre Capriles, dejando un resultado de 50,78 % a 48,95 %.

Capriles anunció el mismo domingo que no reconocería los resultados hasta que se recontaran el 100 % de los votos, desconociendo el triunfo de Maduro.

Caracas (Venezuela)